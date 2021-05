Επιστήμονες από το Τμήμα Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας (UGR) βρήκαν ότι η κατανάλωση καφεΐνης (περίπου 3 mg / kg, το ισοδύναμο ενός ισχυρού καφέ) μισή ώρα πριν από την αερόβια άσκηση αυξάνει σημαντικά τον ρυθμό καύσης λίπους.

Διαπίστωσαν επίσης ότι εάν η άσκηση πραγματοποιηθεί το απόγευμα, η επίδραση της καφεΐνης για το κάψιμο λίπους είναι πιο έντονη απ’ ό,τι το πρωί.

Στην μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the International Society of Sports Nutrition, οι ερευνητές προσπάθησαν να προσδιορίσουν εάν και κατά πόσο η καφεΐνη (μία από τις πιο κοινές εργογενείς ουσίες στον κόσμο για τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης) αυξάνει την οξείδωση (καύση) λίπους κατά τη διάρκεια της άσκησης. Παρά το γεγονός ότι η κατανάλωση καφεΐνης με την μορφή συμπληρωμάτων είναι πολύ συχνή, τα επιστημονικά στοιχεία για τους ευεργετικούς ισχυρισμούς της είναι λιγοστά.

“Η σύσταση να ασκείσαι με άδειο στομάχι το πρωί για να αυξήσεις την οξείδωση του λίπους είναι συνηθισμένη. Ωστόσο, αυτή η σύσταση μπορεί να στερείται επιστημονικής βάσης, καθώς είναι άγνωστο αν αυτή η αύξηση οφείλεται στην πρωινή άσκηση ή στο ότι πηγαίνεις μένεις νηστικός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», εξηγεί ο επικεφαλής συγγραφέας αυτής της έρευνας, Francisco José Amaro-Gahete του Τμήματος Φυσιολογίας του UGR.

Συνολικά 15 άνδρες (μέση ηλικία 32 έτη) συμμετείχαν στην έρευνα, ολοκληρώνοντας ένα τεστ άσκησης τέσσερις φορές την εβδομάδα. Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν 3 mg / kg καφεΐνης ή εικονικό φάρμακο καφεΐνης στις 8πμ και στις 5μμ (κάθε άτομο ολοκλήρωσε τις ασκήσεις και τις τέσσερις φορές με τυχαία σειρά). Οι συνθήκες πριν από το κάθε σετ ασκήσεων (π.χ. το πόσες ώρες που πέρασαν από το τελευταίο γεύμα, ένταση σωματικής άσκησης ή κατανάλωση διεγερτικών ουσιών) ήταν αυστηρά τυποποιημένες και η οξείδωση του λίπους κατά τη διάρκεια της άσκησης υπολογίστηκε ανάλογα.

Πότε επετεύχθη το μέγιστο κάψιμο λίπους

«Τα αποτελέσματα της μελέτης μας έδειξαν ότι η οξεία κατανάλωση καφεΐνης 30 λεπτά πριν από αερόβια άσκηση πέτυχε την μέγιστη οξείδωση λίπους κατά τη διάρκεια της άσκησης ανεξάρτητα από το ποια ώρα της ημέρας έγινε αυτή η άσκηση«, εξηγεί ο Francisco J. Amaro. Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη ημερήσιας μεταβολής στην οξείδωση του λίπους κατά τη διάρκεια της άσκησης, ενώ οι τιμές ήταν υψηλότερες το απόγευμα από ό,τι το πρωί για ίσες ώρες νηστείας.

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι η καφεΐνη αυξάνει την οξείδωση του λίπους κατά τη διάρκεια της πρωινής άσκησης με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που παρατηρείται χωρίς πρόσληψη καφεΐνης το απόγευμα.

Συνοπτικά, τα ευρήματα αυτής της μελέτης υποδηλώνουν ότι ο συνδυασμός οξείας πρόσληψης καφεΐνης και αερόβιας άσκησης (μέτριας έντασης) το απόγευμα παρέχει το βέλτιστο σενάριο για άτομα που επιδιώκουν να αυξήσουν το κάψιμο λίπους.

Πηγή: iatropedia

Photo by Pixabay

