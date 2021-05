Η Κένταλ Τζένερ μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση της με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μοντέλο και σταρ του ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians» αναφέρθηκε στον εθισμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία.

Μιλώντας στη σειρά «Open Minded: Unpacking Anxiety» του Vogue, η Κένταλ Τζένερ είπε: «Η σχέση μου με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λίγο εθιστική αυτή τη στιγμή, κάτι που δεν μου αρέσει και δεν είμαι περήφανη που το λέω αυτό …αλλά νιώθω επίσης ότι αυτό είναι κάτι που πιθανότατα μπορεί να αντιμετωπίζουμε οι περισσότεροι από εμάς».

Όπως εξήγησε, ενώ δεν αισθάνεται ότι χρειάζεται τα social media «δεν υπάρχει πραγματική απόδραση».

«Είναι κάτι που με εξοργίζει, που πραγματικά με απογοητεύει και νομίζω ότι εκείνο που με ενοχλεί περισσότερο είναι όταν κάποιος ισχυρίζεται μια ψευδή ιστορία για μένα. Το διαδίκτυο, υποθέτω, βασίζει τα πράγματα σε τόσο μικρές στιγμές χωρίς γενικό πλαίσιο. Δεν ξέρουν το πριν ή μετά και θα το πάρουν και θα σε κρίνουν απόλυτα από αυτό το μικρό πράγμα» συνέχισε.

«Έχω στιγμές που αισθάνομαι ότι θα καταρρεύσω ή ότι δεν αντέχω άλλο γιατί μερικές φορές νιώθω ότι… δεν μπορώ ποτέ να κάνω κάτι σωστό» πρόσθεσε.

Η Τζένερ μίλησε και για το πώς εμφανίστηκε το άγχος της όταν ήταν πιο μικρή.

«Θυμάμαι ότι ήμουν πολύ μικρή -θα έλεγα 8, 9, 10- και είχα δύσπνοια και πήγαινα στη μαμά μου και της το έλεγα» είπε η Τζένερ, εξηγώντας ότι όσο περισσότερο διάσημο γινόταν το σόου τους, τόσο χειροτέρευε το άγχος της.

Ειδήσεις σήμερα

Άρση μέτρων: Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς

Η επιθανάτια εμπειρία της Σάρον Στόουν: Υπήρχε το τούνελ και εγώ προσπαθούσα να ανέβω

Η Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει με την ταινία «Those Who Wish Me Dead»