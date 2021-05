Είναι από τις περιπτώσεις που απορείς. Ένα από τα ελάχιστα αουτσάιντερ που κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή. Ένα άγουρο, μάλλον άσχημο κοριτσόπουλο, στο οποίο, όταν ξεκίναγε, δεν θα πόνταρε κανένας ούτε ένα σεντ στην απίστευτη επιτυχία της.

Κι όμως, ίσως και πέρα από τα δικά της όνειρα, κατάφερε να γίνει είδωλο της σόου μπιζ, να χαρακτηριστεί «θεά της ποπ», να κατακτήσει, παρά την αντισυμβατική συμπεριφορά της, ένα Όσκαρ, ένα βραβείο στις Κάννες, τέσσερις Χρυσές Σφαίρες και πέντε Γκράμι, να έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους και να βρίσκεται στη λίστα με τους 100 πιο σέξι ανθρώπους όλων των εποχών, να αναδειχθεί μία από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς του Χόλυγουντ.

Πρόκειται για τη Σερ, που συμπληρώνει τα 75 της χρόνια (20 Μαΐου 1946) και πλέον, με την επιβαρυμένη υγεία της, κοιτάζει το τέλος αγέρωχα, θέλοντας να κλείσει τις εκκρεμότητες της ζωής της, αλλά και να μοιράσει την τεράστια περιουσία της, στα δυο παιδιά της.

Όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, θα προσπαθεί να κάνει και τον απολογισμό της περιπετειώδους ζωής της, τις δυσκολίες, τις επιτυχίες, τους πάμπολλους έρωτές της με διάσημους, από Γουόρεν Μπίτι και Βαλ Κίλμερ μέχρι Τομ Κρουζ και Έρικ Κλάπτον ή λιγότερο διάσημους…

Εμείς θα σταθούμε περισσότερο στην ιδιαίτερα πετυχημένη πορεία της στον κινηματογράφο, στον οποίο μπούκαρε με την αυθάδεια ενός άγριου κοριτσιού και καθιερώθηκε βασισμένη στο ταλέντο της και στην περιβόητη βελτίωση της εικόνας της, μέσω των δεκάδων ή και εκατοντάδων αισθητικών επεμβάσεων.

Καλιφόρνια ντριμ…

Η Σέριλιν Σαρκισιάν γεννήθηκε στο Ελ Σέντρο της Καλιφόρνια το 1947, από πατέρα πρόσφυγα Αρμένιο, που ήταν οδηγός φορτηγών και μητέρα με γαλλοβρετανική καταγωγή, που δούλευε ως μοντέλο και έπαιξε μικρούς ρόλους. Οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν ακόμη πολύ μικρή και η μητέρα της παντρεύτηκε έναν τραπεζίτη, υιοθετώντας και την κόρη της. Η μητέρα της την έστειλε να κάνει μαθήματα υποκριτικής, αλλά λόγω της δυσλεξίας που είχε εγκατέλειψε τις σπουδές της.

Ήταν ακόμη δεκάξι ετών όταν πρωτοσυνάντησε τον τραγουδοποιό Σόνι Μπόνο σε ένα καφέ του Χόλιγουντ, για να γίνουν ζευγάρι, ενώ ο γάμος τους ανακοινώθηκε όταν εκείνη έγινε 18 ετών. Ο Μπόνο της έβαλε την ιδέα να γίνει τραγουδίστρια και η πρώτη απρόσμενη τεράστια επιτυχία ήρθε το 1968 με το «Ι Got You Βaby». Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 θα κάνουν μία ακόμη μεγάλη επιτυχία, αυτή τη φορά στην τηλεόραση, με το «Τhe Sonny and Cher Comedy Ηour». Ο γάμος τους θα λήξει, λίγο μετά όταν η Σερ θα έχει τα πρώτα της πετυχημένα σόλο βήματα στη δισκογραφία.

Το καταστροφικό ξεκίνημα και η δικαίωση

Στον κινηματογράφο, η πρώτη εμπειρία της ήταν δυσάρεστη και για την ακρίβεια καταστροφική. Το 1968, μαζί με τον Μπόνο θα βάλουν όλα τους τα χρήματα στη δραματική ταινία «Chastity», για να τα χάσουν όλα. Έτσι, μετά από μία περίοδο κάμψης και στη δισκογραφία, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 θα στραφεί στον κινηματογράφο και πάλι, με αποκορύφωμα το εξαιρετικό δραματικό θρίλερ «Η Εξαφάνιση της Κάρεν Σίλκγουντ» (1983), μια ταινία αφύπνισης για τα πυρηνικά, το πολιτικό κατεστημένο. Αυτή τη φορά όμως έχοντας ως σκηνοθέτη τον αξιόλογο Μάικ Νίκολς («Ο Πρωτάρης») και βρισκόμενη δίπλα -ως συμπρωταγωνίστρια- στην Μέριλ Στριπ, θα τα πάει περίφημα και θα κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα δεύτερου γυναικείου ρόλου.

Η Μάσκα του θριάμβου

Δυο χρόνια μετά θα κάνει ακόμη ένα βήμα, αφού θα μπει ως πρωταγωνίστρια στα πλατό για το κοινωνικό δράμα «Η Μάσκα», ένα συγκινητικό φιλμ, που βασίστηκε στην αληθινή ιστορία ενός εφήβου που έπασχε από σπάνια ασθένεια και τη θαρραλέα αντιμετώπιση του προβλήματος από τη μάνα του, μία αντισυμβατική γυναίκα, με φόντο την αμερικάνικη επαρχία. Η διεισδυτική ματιά του σκηνοθέτη Πίτερ Μπογκντάνοβιτς θα δώσει την ευκαιρία στη Σερ να κερδίσει το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Καννών. Μαζί της συμπρωταγωνιστούσε ο «βράχος» Σαμ Έλιοτ.

Η Λάμψη του Όσκαρ

Το 1987 θα έρθει και η ώρα για το Όσκαρ, καθώς θα πρωταγωνιστήσει στην καλογυρισμένη κομεντί του πολύπειρου Νόρμαν Τζούισον «Κάτω από τη Λάμψη του Φεγγαριού», που περιστρέφεται γύρω από μία οικογένεια ιταλοαμερικάνων και τα αισθηματικά μπλεξίματα της κόρης τους, μίας σαραντάρας που φοβούνται ότι θα μείνει στο ράφι. Η Σερ στο ρόλο της σαραντάρας, θα κερδίσει το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου, ενώ την πλαισιώνει ένα σπουδαίο καστ από καρατερίστες, όπως ο Ντάνι Αϊέλο, η Ολύμπια Δουκάκη, ο Φιόντορ Σαλιάπιν, αλλά και ο νεαρός τότε Νίκολας Κέιτζ. Την ίδια χρονιά θα πρωταγωνιστήσει στο ενδιαφέρον θρίλερ «Η Ύποπτη» του Πίτερ Γέιτς, με τον Λίαμ Νίσον, ενώ λίγο μετά θα μπει στο καρέ των σταρ στην ταινία «Οι Μάγισσες του Ίστγουικ» μαζί με τους Τζακ Νίκολσον, Μισέλ Φάιφερ και Σούζαν Σάραντον, σε μία ανορθόδοξη κωμωδία τρόμου, του Τζορτζ Μίλερ.

Στη συνέχεια θα έχει μία σειρά από εμφανίσεις σε αξιόλογες ταινίες όπως: «Οι Γοργόνες», «Ο Παίχτης», «Prêt-à-Porter», «Απιστίες» και «Τσάι με τον Μουσολίνι».

Για πάντα Μπουρλέσκ

Μετά από πολλά χρόνια απουσίας κι ενώ δεν σταμάτησε ποτέ τη δισκογραφία ή να κάνει εμφανίσεις με τα περίφημα εξτραβαγκάνζα κοστούμια της, που θα δημιουργήσουν ακόμη έναν ακόμη μύθο για την εικόνα της, θα ξαναμπεί στα πλατό για το μιούζικαλ «Burlesque», με το οποίο θα αναδειχθεί δίπλα της η Κριστίνα Αγκιλέρα. Μία ψυχαγωγική ταινία που εντυπωσίασε περισσότερο για τα κοστούμια, τα σκηνικά και τις πρωτότυπες χορογραφίες.

Η Σερ όμως απέκτησε και πολλούς θαυμαστές για την αντισυμβατική πολιτική της στάση, τη μαχητικότητά της για τις ιδέες της, ειδικά τις δεκαετίες του 1970 και 1980.

