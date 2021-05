Θετικά είναι τα αποτελέσματα που έδωσε σήμερα, Δευτέρα, το γαλλικό εργαστήριο Sanofi για την κλινική δοκιμή του κύριου υποψήφιου εμβολίου της κατά της Covid-19, το οποίο ανέπτυξε μαζί με τη βρετανική GlaxoSmithKline (GSK), έπειτα από μια αποτυχία που προκάλεσε μήνες καθυστέρησης.

Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής φάσης 2 στον άνθρωπο δείχνουν πως η χορήγηση αυτού του εμβολίου «προκάλεσε την παραγωγή αυξημένων συγκεντρώσεων εξουδετερωτικών αντισωμάτων στους ενηλίκους όλων των ηλικιών σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά που παρατηρήθηκαν σε πρόσωπα που είχαν αναρρώσει από μόλυνση» Covid, αναφέρει το εργαστήριο στη σημερινή ανακοίνωσή του.

Μια μελέτη φάσης 3, η τελευταία στον άνθρωπο πριν από ενδεχόμενη έγκριση αυτού του εμβολίου που βασίζεται σε ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη, πρόκειται να αρχίσει μέσα στις προσεχείς εβδομάδες, διευκρίνιζει η Sanofi, η οποία θα αρχίσει παράλληλα παραγωγή.

