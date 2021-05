Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκατέσσερα άτομα τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πάρτι γενεθλίων στην κομητεία του Κάμπερλαντ, το βράδυ του Σαββάτου (πρωί ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με το CNN, νεκροί είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας από τους τραυματίες.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο το τι προκάλεσε αυτό το περιστατικό ένοπλης βίας, ένα από τα πολλά που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στις αμερικανικές μεγαλουπόλεις.

State Police Investigating Shooting in Cumberland County, 14 Shot and 2 Confirmed Deaths



The NJSP is investigating a fatal shooting that killed a man and a woman and injured 12 others at a residential party in Cumberland County last night.

