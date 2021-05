Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφτασε σήμερα στο Τελ Αβίβ για να ξεκινήσει περιοδεία στη Μέση Ανατολή με την ελπίδα να ενισχύσει την εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς έπειτα από 11 ημέρες σφοδρών συγκρούσεων.

Το αεροσκάφος του Μπλίνκεν προσγειώθηκε στις 07:45 στο διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και αργότερα σήμερα ο υπουργός πρόκειται να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Ραμάλα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης όπου θα έχει συνομιλίες με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος όμως δεν ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας.

Στόχος της επίσκεψης είναι «να στηριχθούν οι προσπάθειές τους για να ενισχυθεί η εκεχειρία», είχε γράψει στο Twitter χθες Δευτέρα ο Αμερικανός υπουργός, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επεσήμανε ότι ο Μπλίνκεν πρόκειται «να δηλώσει την απαρέγκλιτη στήριξη των ΗΠΑ στην ασφάλεια του Ισραήλ» και να συνεχίσει «τις προσπάθειες της κυβέρνησης να ανοικοδομήσει τις σχέσεις της με τους Παλαιστίνιους».

Leaving today for Jerusalem. Even as we were working with the parties and partners to help reach a ceasefire, we were also focused on the road ahead, including steps we could take to build a better future for Israelis and Palestinians. pic.twitter.com/GQbg5AwkUS