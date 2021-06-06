Εργασιακό νομοσχέδιο: «Σκόπιμη διαστρέβλωση», λέει η Βόζεμπεργκ – «Γυρνάμε 1,5 αιώνα πίσω» απαντά ο Σκουρλέτης (Video)

Για «σκόπιμη διαστρέβλωση» στο ζήτημα του εργασιακού νομοσχεδίου Χατζηδάκη κατηγόρησε την αντιπολίτευση η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ.

«Το ότι είναι απέναντι η αντιπολίτευση είναι κατανοητό, εργασιακό νομοσχέδιο είναι. Γίνεται μια σκόπιμη διαστρέβλωση από την αντιπολίτευση. Το οχτάωρο δεν θίγεται πουθενά. Ξέρουμε ότι οι 40 ώρες την εβδομάδα είτε είναι 5 μέρες επί 8 ώρες, ή 4 μέρες επί 10 ώρες, στο τέλος της εβδομάδας τις 40 ώρες θα πληρωθούν. Αν κάνουν υπερωρίες θα πληρωθούν και πάλι με αυτά που προβλέπει ο νόμος. Αυτό είναι απόλυτα σαφές. Εκείνο που λέγεται ότι μπορεί το αίτημα του εργαζόμενου για ρύθμιση του ωραρίου να υποκινείται από τον εργοδότη δεν αντέχει στη λογική. Το μέτρο είναι υπέρ του εργαζόμενου», είπε η κ. Βόζεμπεργκ, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του MEGΑ.

«Όσο αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, τόσο γίνεται κατανοητός ο αντικοινωνικός χαρακτήρας του», τόνισε από την πλευρά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης. «Έχουμε καταστρατήγηση του οχταώρου, δημιουργείται μηχανισμός απλήρωτων υπερωριών, οι υπερωρίες πλέον αυξάνονται ως όριο, άρα θα αμείβονται λιγότερο από ό,τι ισχύει σήμερα. Έρχεται η μεγάλη ανατροπή που είναι η διαμόρφωση μιας νέας σχέσης εργαζόμενου – εργοδότη. Η ατομική σύμβαση είναι μια επιστροφή 1,5 αιώνα πριν. Αυτό δε συμβαίνει πουθενά στην Ευρώπη», σημείωσε, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα πρωτοπορεί αρνητικά».

«Ορθώς η κυβέρνηση προεξοφλεί ότι θα υπάρχει αντίδραση από τους εργαζόμενους, για αυτό προσπαθεί να αφαιρέσει το δικαίωμα της απεργίας και της διαμαρτυρίας. Σε μια εποχή που θα έπρεπε να δούμε πώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και πώς θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για νέες θέσεις εργασίας, κάνουμε το αντίθετο. Το νομοσχέδιο είναι αντεργατικό, αντιαναπτυξιακό, μας γυρνάει πίσω. Οι διατάξεις που σχετίζονται με την ψηφιακή κάρτα είναι αυτονόητες. Είναι αίτημα της ΓΣΕΕ και του συνδικαλιστικού κινήματος πολύ καιρό. Βασίζεται στα προγράμματα της κ. Αχτσιόγλου. Αλλά την ίδια ώρα γίνεται κατάργηση της επιθεώρησης εργασίας», τόνισε ο κ. Σκουρλέτης.

«Απάντηση δεν πήρα κατά πόσο υπάρχει μειωμένη αμοιβή στο 40ωρο. Το 8ωρο αποδείχτηκε ότι δεν καταργείται. Την ψηφιακή κάρτα που ήταν πάγιο αίτημα, γιατί δεν την έκανε πέντε χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνούσε; Εσείς ψηφίσατε το νόμο για την ατομική σύμβαση που αφορούσε στους γονείς και όταν επεκτείνεται σε άλλες εργασιακές ομάδες το χαρακτηρίζεται μεσαίωνα. Δεν μιλήσατε για τις γονικές άδειες. Η απεργία πρέπει να είναι το δικαίωμα που κατοχυρώνει το νομοσχέδιο, χωρίς να καταστρατηγεί τα δικαιώματα των πολλών», επανήλθε η κ. Βόζεμπεργκ.

