Εργασιακό νομοσχέδιο: Δόθηκαν απαντήσεις, λέει ο Κακλαμάνης – Οργουελική προπαγάνδα, απαντά ο Χαρίτσης (Video)

Για το εργασιακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή αντιπαρατέθηκαν «στον αέρα» του MEGA ο Νικήτας Κακλαμάνης και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ο βουλευτής της ΝΔ, ερωτηθείς κατά πόσο ήταν η σωστή στιγμή για τέτοιες αλλαγές στα εργασιακά εν μέσω πανδημίας, είπε ότι «παρότι εχθές για μία ακόμα φορά ο πρωθυπουργός με απόλυτα σαφή τρόπο είπε ξεκάθαρα ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ήδη έχει περάσει το μισό αυτής της τετραετίας. Βασικά πράγματα τα οποία ονομάζουμε μεταρρυθμίσεις και τα οποία είχαμε παρουσιάσει ως δεσμεύσεις μας δεν μπορούν να περιμένουν περαιτέρω. Χάρηκα που διευκρινίστηκαν συγκεκριμένα πράγματα για το νομοσχέδιο. Προβλέπω ότι μέχρι να ψηφιστεί στην ολομέλεια, θα δείτε ακόμα περαιτέρω διευκρινήσεις και βελτιώσεις. Νομίζω ότι δόθηκαν καταλυτικές απαντήσεις».

«Νομίζω ότι έχει υπάρξει από τη μεριά της κυβέρνησης προπαγάνδα που θα ζήλευε ακόμα και ο Όργουελ», απάντησε ο Αλέξης Χαρίτσης. «Το νομοσχέδιο καταργεί το οχτάωρο, μειώνει τους μισθούς, επιβάλει δεκάωρη εργασία με μείωση αποδοχών, σπαστό ωράριο στη μερική απασχόληση και διπλασιασμό των φθηνών υπερωριών. Αυτές οι συνθήκες δεν αντιστοιχούν σε ευρωπαϊκή χώρα. Η κυβέρνηση στέλνει σήμα ότι η Ελλάδα θα είναι μια χώρα φθηνής εργασίας. Η εξέλιξη αυτή μας πάει πολλές δεκαετίες πίσω», απάντησε ο κ. Χαρίτσης.

Απαντώντας στο γιατί η κυβέρνηση προχωρά σε «εξευρωπαϊσμό», όπως υποστηρίζει, του εργασιακού πλαισίου χωρίς να ισχύει το ίδιο για τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς, ο κ. Κακλαμάνης είπε ότι «είναι εύλογο το ερώτημά σας. Μη θέλετε όλα να τελειώσουν τα πρώτα δύο χρόνια. Περιμένετε να μας κρίνετε συνολικά στα 4 χρόνια. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα όλα αυτά θα γίνουν».

Σημειώνεται ότι το εργασιακό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή, ύστερα από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης. Ψηφίζεται στις 17 Ιουνίου, ενώ η συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη 8 Ιούνη.

Στο τελικό κείμενο, πέρα από διατάξεις που ήδη έχουν δεχθεί σκληρή κριτική για την κατάργηση του 8ώρου, τις υπερωρίες και τις συμβάσεις εργασίας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται διατάξεις που ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση, απαγορεύοντας «επαναπροκήρυξη απεργίας που έχει κριθεί παράνομη από τη Δικαιοσύνη, από τη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση», ενώ θεσπίζεται «αστική ευθύνη για συνδικαλιστές οι οποίοι ασκούν βία ή γενικότερα προβαίνουν σε παράνομες πράξεις κατά τη διάρκεια απεργιών».

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εργασίας, Κ. Χατζηδάκης, δηλώνει πως το νομοσχέδιο «είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά» και ότι «η Ελλάδα ακολουθεί τις πολιτικές των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών»…

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, «αντιμετωπίζει σύγχρονα, πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων και ιδιαίτερα των γυναικών και των νέων, αποκαθιστά αδικίες, καταργεί αναχρονιστικές ρυθμίσεις, προσαρμόζει το πλαίσιο της εργασιακής νομοθεσίας στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, οι βασικότερες τομές του νομοσχεδίου είναι:

Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την οποία αντιμετωπίζονται η μαύρη εργασία και οι αδήλωτες υπερωρίες.

με την οποία αντιμετωπίζονται η μαύρη εργασία και οι αδήλωτες υπερωρίες. Η σύσταση της Επιθεώρησης Εργασίας ως ανεξάρτητης διοικητικής αρχής.

Η θέσπιση νέων αδειών για τους γονείς και φροντιστές, όπως η άδεια 14 ημερών για τους νέους πατέρες και η επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ γονική άδεια και για τους δύο γονείς.

όπως η άδεια 14 ημερών για τους νέους πατέρες και η επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ γονική άδεια και για τους δύο γονείς. Η δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας και ύστερα από αίτηση του εργαζομένου.

Η προστασία του κοινωνικού συνόλου από τις απεργίες στην κοινή ωφέλεια της οικονομίας με την υποχρέωση παροχής εγγυημένης υπηρεσίας (1/3 της συνήθως παρεχόμενης).

Η λήψη μέτρων για διαφάνεια στο συνδικαλισμό (δυνατότητα συμμμετοχής των εργαζομένων εξ’ αποστάσεως, εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε μητρώα)

Η απαγόρευση της ενίσχυσης συνδικαλιστικών οργανώσεων από εργοδότες και κόμματα.

Η απαγόρευση επαναπροκήρυξης απεργίας που έχει κριθεί παράνομη από τη Δικαιοσύνη, από τη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

Η θέσπιση αστικής ευθύνης για συνδικαλιστές οι οποίοι ασκούν βία ή γενικότερα προβαίνουν σε παράνομες πράξεις κατά τη διάρκεια απεργιών.

οι οποίοι ασκούν βία ή γενικότερα προβαίνουν σε παράνομες πράξεις κατά τη διάρκεια απεργιών. Η λήψη μέτρων, προληπτικών και κατασταλτικών, για την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, μεταξύ άλλων με την κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Η κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Η θέσπιση του δικαιώματος αποσύνδεσης στην τηλεργασία .

. Η καθιέρωση πλαισίου προστασίας και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η αύξηση των επιτρεπόμενων υπερωριών σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ΕΕ.

Η διεύρυνση των κλάδων στους οποίους επιτρέπεται η λειτουργία τις Κυριακές σύμφωνα με τα ισχύοντα στις χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα τις Μεσογειακές.

Η διεύρυνση της προστασίας των εργαζομένων από άκυρες απολύσεις και η θέσπιση δυνατότητας επιπλέον (τριπλάσιας) αποζημίωσης, αντί επαναπρόσληψης, στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Η αύξηση της αποζημίωσης απόλυσης για τους εργατοτεχνίτες και εξίσωση με εκείνη των υπαλλήλων.

Η αναβάθμιση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ με μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και διευκόλυνση των ελέγχων.

