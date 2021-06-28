Ούτε βλέμμα δεν αντάλλαξαν Τσίπρας – Γεννηματά στους Ευρωσοσιαλιστές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Παρά τα εσωτερικά θρυλούμενα πως Φώφη Γεννηματά και Αλέξης Τσίπρας συγκλίνουν, τα μηνύματα από το εξωτερικό είναι αντίθετα.
Στο Βερολίνο, όπου βρέθηκαν αμφότεροι για το συνέδριο των Σοσιαλιστών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ δεν αντάλλαξαν όχι κουβέντα, αλλά ούτε βλέμμα.
Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πια μονιμοποιήσει τη θέση του ως παρατηρητής στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES), όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Η είδηση όμως βγήκε την Παρασκευή στο Βερολίνο, όπου για πρώτη φορά ο κ. Τσίπρας συμμετείχε στη συνάντηση των Ευρωσοσιαλιστών ηγετών. Η «πρώτη» του κ. Τσίπρα στη συνάντηση κορυφής της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, δεν αφήνει αμφιβολίες ότι για τις προθέσεις των δύο πλευρών.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το δεύτερο ισχυρότερο προοδευτικό κόμμα στην Ευρώπη, μετά το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Πορτογαλίας.
Διαβάστε επίσης:
Ο κατώτατος μισθός θα κρίνει τον χρόνο των εκλογών: Το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη – Χατζηδάκη
Πώς το «πάγωμα» των Μνημονίων με τη Βόρεια Μακεδονία σταμάτησε τον ανασχηματισμό
Γεννηματά: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ζει στην καρδιά κάθε Έλληνα δημοκράτη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.