Ούτε βλέμμα δεν αντάλλαξαν Τσίπρας – Γεννηματά στους Ευρωσοσιαλιστές

Παρά τα εσωτερικά θρυλούμενα πως Φώφη Γεννηματά και Αλέξης Τσίπρας συγκλίνουν, τα μηνύματα από το εξωτερικό είναι αντίθετα.

Στο Βερολίνο, όπου βρέθηκαν αμφότεροι για το συνέδριο των Σοσιαλιστών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ δεν αντάλλαξαν όχι κουβέντα, αλλά ούτε βλέμμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πια μονιμοποιήσει τη θέση του ως παρατηρητής στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES), όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Η είδηση όμως βγήκε την Παρασκευή στο Βερολίνο, όπου για πρώτη φορά ο κ. Τσίπρας συμμετείχε στη συνάντηση των Ευρωσοσιαλιστών ηγετών. Η «πρώτη» του κ. Τσίπρα στη συνάντηση κορυφής της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, δεν αφήνει αμφιβολίες ότι για τις προθέσεις των δύο πλευρών.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το δεύτερο ισχυρότερο προοδευτικό κόμμα στην Ευρώπη, μετά το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Πορτογαλίας.

