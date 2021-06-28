search
28.06.2021 08:47

Ούτε βλέμμα δεν αντάλλαξαν Τσίπρας – Γεννηματά στους Ευρωσοσιαλιστές

28.06.2021 08:47
Παρά τα εσωτερικά θρυλούμενα πως Φώφη Γεννηματά και Αλέξης Τσίπρας συγκλίνουν, τα μηνύματα από το εξωτερικό είναι αντίθετα.

Στο Βερολίνο, όπου βρέθηκαν αμφότεροι για το συνέδριο των Σοσιαλιστών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ δεν αντάλλαξαν όχι κουβέντα, αλλά ούτε βλέμμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πια μονιμοποιήσει τη θέση του ως παρατηρητής στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES), όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Η είδηση όμως βγήκε την Παρασκευή στο Βερολίνο, όπου για πρώτη φορά ο κ. Τσίπρας συμμετείχε στη συνάντηση των Ευρωσοσιαλιστών ηγετών. Η «πρώτη» του κ. Τσίπρα στη συνάντηση κορυφής της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, δεν αφήνει αμφιβολίες ότι για τις προθέσεις των δύο πλευρών.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το δεύτερο ισχυρότερο προοδευτικό κόμμα στην Ευρώπη, μετά το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Πορτογαλίας.

