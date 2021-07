Μετά από 18 χρόνια γάμου, η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαΐδης, αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην κοινή τους ζωή.

Όπως ανακοίνωσαν οι ίδιοι, «ύστερα από 18 χρόνια, πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε στη λύση του γάμου μας. Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η φροντίδα και η προστασία των παιδιών μας και παρακαλούμε για το σεβασμό της απόφασής μας και της προτεραιότητάς μας».

Η πρώτη γνωριμία

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε στο νυχτερινό κέντρο «Γκάζι» όπου την άνοιξη του 1999 η τραγουδίστρια εμφανιζόταν με τον Βασίλη Καρρά. Ο Ντέμης Νικολαΐδης ήταν εκεί για τον ετήσιο χορό της ΑΕΚ. και επειδή η Δέσποινα Βανδή φόρεσε την κιτρινόμαυρη μπλούζα με τον αριθμό 11 που φορούσε κι εκείνος, άρχισε να αναζητά επίμονα το τηλέφωνό της.

Μετά από κάποια «αναγνωριστικά» τηλεφωνήματα, η πρώτη συνάντηση έγινε σε καφετέρια του Ψυχικού απ’ όπου έφυγαν ξεχωριστά, ενώ την επόμενη μέρα βρέθηκαν σε γνωστό εστιατόριο όπου ο Πέτρος Κωστόπουλος έκανε πάρτι για το περιοδικό «Down Town».

«Τον Ντέμη τον γνώρισα το 1999. Κλείνουμε 21 χρόνια. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως είναι ο Ντέμης Νικολαΐδης. Δεν τον πίστεψα και ρώτησα ποιος είναι. Τον είχα δει σε κάτι εξώφυλλα, γιατί δεν ήξερα από ποδόσφαιρο. Είχε γίνει ένας χορός της ΑΕΚ και με είχε δει. Μετά από τρεις μήνες που μιλούσαμε χωρίς να έχουμε συναντηθεί, μου λέει “μήπως να βρεθούμε;” Και του λέω “νομίζω πως βιάζεσαι λιγάκι”. Δε θα το ξεχάσει ποτέ αυτό. Μα κάτι ήξερα. 21 χρόνια» είχε πει η Δέσποινα Βανδή τον Απρίλιο του 2020 στο Ενώπιος Ενωπίω και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Και έτσι ξεκίνησε η σχέση τους με την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση να γίνεται τον Οκτώβριο του 1999 στο θέατρο «Βρετάνια» αφήνοντας άφωνους τους φωτογράφους και δημοσιογράφους ενώ λίγους μήνες μετά, οι δυο τους πήγαν διακοπές στο Μαρόκο επισημοποιώντας έτσι τον δεσμό τους.

Η δημοφιλία

Ο κόσμος αγάπησε ιδιαίτερα το ζευγάρι, ειδικά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και κυνηγήθηκε από τους παπαράτσι και γενικά τους φωτογράφους. Ο Τύπος της εποχής αποφάσισε να τους αποκαλεί «Μπέκαμ της Ελλάδας» γιατί ήταν μια σχέση ανάμεσα σε μια διάσημη τραγουδίστρια και έναν ιδιαίτερα γνωστό ποδοσφαιριστή.

Ο επεισοδιακός γάμος

Η Δέσποινα Βανδή παντρεύτηκε τον Ντέμη Νικολαΐδη στις 17 Ιουνίου του 2003 μετά από 4 χρόνια σχέσης και δεν έλειψαν τα… επεισόδια, καθώς η είσοδος ήταν κλειστή στους φωτογράφους, με κάποιους να σκαρφαλώνουν ακόμη και σε δέντρα για μια φωτογραφία.

Ο γάμος έγινε στο κτήμα Νάσιουτζικ, παρουσία 80 περίπου καλεσμένων, συγγενών και φίλων, και με κουμπάρους την Κική Χολέβα και τον Γιάννη Λεονάκη.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης και η Δέσποινα Βανδή ήθελαν ο γάμος και η δεξίωση να γίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και για τον λόγο αυτό τα μέτρα και στους δύο χώρους ήταν εξαιρετικά αυστηρά. Μάλιστα, είχε ακουστεί ότι οι σεκιούριτι ήταν σχεδόν τόσοι όσοι και οι καλεσμένοι, κάτι που είχε σχολιαστεί αρνητικά από τις τότε μεσημεριανές εκπομπές οι οποίες απαιτούσαν μερικές εικόνες του λαμπερού ζεύγους μιας και ήταν «δημόσια πρόσωπα».

Η δεξίωση του γάμου έγινε μια μέρα μετά την τελετή, στο Island στη Βάρκιζα, με τον Γιώργο Μητσικώστα να διασκεδάζει ζευγάρι και καλεσμένους με τις μιμήσεις του και τον Λάμπη Λιβιεράτο με τον Αντώνη Ρέμο να αναλαμβάνουν τη μουσική επένδυση της βραδιάς. Επιπλέον, το ζευγάρι διοργάνωσε και δεύτερη δεξίωση, αυτή τη φορά στην Αλεξανδρούπολη, αυστηρά για την οικογένεια και τους συγγενείς τους.

Φωτογραφίες από τον λαμπερό γάμο τους, έδειξε για πρώτη φορά η Δέσποινα Βανδή μετά από 17 χρόνια.

«Η Δέσποινα είναι μια σπουδαία γυναίκα. Πρώτη φορά την είδα σε μια αφίσα. Μετά πήγα στο μαγαζί. Την πήρα τηλέφωνο από το πουθενά και μετά από τρεις μήνες συναντηθήκαμε. Μου άρεσε. Νέος ήμουν. Κατάλαβα πολύ γρήγορα πως δεν θα είναι κάτι περαστικό. Πέρασαν 21 χρόνια. Είχαμε πει πως θα παντρευτούμε όταν θέλουμε να κάνουμε παιδί. Θυμάμαι πως ήμουν στο γραφείο μου και η Δέσποινα μαγείρευε. Και τη φωνάζω, έρχεται και της λέω “λέω να παντρευτούμε”. Αυτό. Χωρίς να με ταλαιπωρεί κάποια σκέψη, ήθελα να κάνουμε παιδί. Αν και ήμουν νέος για άντρας. Τον Ιούνιο παντρευτήκαμε, ήταν έγκυος και δεν το ξέραμε. Οι πιο δύσκολες στιγμές ήταν όταν είχα αναλάβει πρόεδρος στην ΑΕΚ και γέννησε η Δέσποινα. Έλειπα μονίμως. Εκεί περάσαμε την πιο δύσκολή περίοδο» είχε πει ο Ντέμης Νικολαΐδης σε μια συνέντευξή του.

Τα παιδιά και η οικογενειακή ευτυχία

Στην Ισπανία γεννήθηκε το 2004 το πρώτο τους παιδί, η Μελίνα. Τέσσερα χρόνια μετά, και αφού επέστρεψαν στην Ελλάδα, γεννήθηκε ο Νικολαΐδης junior, ο οποίος πήρε το όνομα Γιώργος.

«Τα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε μέχρι σήμερα ήταν τα πιο ωφέλιμα, τα πιο χρήσιμα, τα πιο ώριμα χρόνια της ζωής μου, αυτά που με άλλαξαν ως άνθρωπο. Ξέρεις, όταν είσαι 20-25, ο χρόνος σου μοιάζει ατέρμονος. Εκεί γύρω στα 30 αρχίζεις να συνειδητοποιείς την έννοια του χρόνου. Ίσως αν έκανα παιδιά νωρίτερα, να ήταν διαφορετικά. Για μένα, όμως, τα χρόνια πριν τα παιδιά περιστρέφονταν γύρω από τη δουλειά μου. Οι πρεμιέρες, οι καινούριοι δίσκοι, τα επόμενα επαγγελματικά σχέδια. Φυσικά και μοιραζόμουν με τον κόσμο βαθιά συγκινητικές στιγμές μέσα από αυτό, αλλά δεν είχε έρθει κάτι να με αλλάξει ως άνθρωπο. Το 2003 έδωσα αυτή τη συναυλία έφυγα για τη Μαδρίτη, μετά ήρθε η Μελίνα. Δεν ξέρω αν ήταν μια συγκυρία παιδιών και ηλικίας, αλλά έκτοτε άλλαξαν άρδην οι προτεραιότητες μου. Το “εγώ” μου πήγε στην άκρη και το κέντρο της ζωής μου έγινε η Μελίνα και μετά και ο Γιώργος» είχε αναφέρει η Δέσποινα Βανδή.

«Όταν μιλήσαμε με τους υπευθύνους μας είχαν πει πως κάνουν αφιερώματα σε ανθρώπους που είναι δημοφιλείς μέσα από την δουλειά που κάνουν και η εκπομπή λεγόταν “Made in Europe”. Αντί για “Made in Europe” είδα μια εκπομπή που λεγόταν “Rich and Famous”, μια μονταρισμένη εκπομπή, αλλά αντί άλλων. Είναι δυνατόν να μπούμε εμείς σε τέτοια κατηγορία, όταν το σπίτι δεν ήταν καν δικό μας και το νοικιάζαμε; Ήταν τρομακτικό! Έπαθα σοκ!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το τέλος

Πάντως, για χρόνια το ζευγάρι δεν άφηνε να βγει στη δημοσιότητα η προσωπική του ζωή, δηλαδή αν περνούσε κάποια κρίσι στον γάμο του.

Η είδηση ότι παίρνουν διαζύγιο έγινε με μια λιτή ανακοίνωση έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τα παιδιά τους.

Η ανακοίνωση για το διαζύγιο της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαϊδη

«Ύστερα από 18 χρόνια, πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε στη λύση του γάμου μας. Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η φροντίδα και η προστασία των παιδιών μας και παρακαλούμε για το σεβασμό της απόφασής μας και της προτεραιότητάς μας.

Δ. Βανδή – Ν. Νικολαΐδης»

Χωρισμός σε φιλικό κλίμα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και μερικούς μήνες, ζει χωριστά από την αρχή του χρόνου, γεγονός που γνώριζε ο φιλικός και συγγενικός τους περίγυρος και αντιμετώπισε με τον σεβασμό που αρμόζει, χωρίς να υπάρχει η μικρή διαρροή, δίνοντάς τους το χρόνο και το περιθώριο για να διαχειριστούν τα νέα δεδομένα στη ζωή της.

Ο χωρισμός τους έγινε σε φιλικό κλίμα και οι σχέσεις μεταξύ τους παραμένουν εξαιρετικές. Πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα άλλωστε και των δύο είναι τα δύο παιδιά τους.

Διαβάστε επίσης:

Δέσποινα Βανδή: Η τελευταία φορά που ανέβασε φωτογραφία του Ντέμη στο Instagram (Photo)

Ντέμης Νικολαΐδης: Τι έλεγε έναν χρόνο πριν για τον γάμο του με τη Δέσποινα Βανδή (Videos)

Διαζύγιο «βόμβα»: Χωρίζουν Δέσποινα Βανδή – Ντέμης Νικολαΐδης!