Πωλήθηκε σήμερα τελικά σε πλειστηριασμό το ιστορικό ξενοδοχειακό συγκρότημα Out of the Blue Capsis Elite Resort στην Αγία Πελαγία της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες πλειοδότης ανακηρύχθηκε η Hines και ο συνεργαζόμενος όμιλος Γιάννη και Τίνας Δασκαλαντωνάκη αντί ποσού 125 εκατ. ευρώ.

Ο πλειστηριασμός έγινε σήμερα στις 12 το μεσημέρι ενώ θα ξεκινησει αργότερα ο πλειστηριασμός για αλλά τρία ακίνητα (κυρίως γεωτεμάχια) που βρίσκονται στη γύρω περιοχή και ανήκουν στο συγκρότημα.

Πρόκειται για το συγκρότημα Out of the Blue Capsis Elite Resort στην Αγία Πελαγία της Κρήτης, συμφερόντων της Ντίας Καψή, το οποίο ετέθη υπό ειδική διαχείριση το 2020 με επισπεύδοντες την τράπεζα Eurobank και τη Συνεταιριστική Χανίων.

Στο ξενοδοχειακό συγκρότημα πέντε διαφορετικών μονάδων, οι οποίες λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο, συνολικής δυναμικότητας 490 δωματίων, περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εγκαταστάσεις υπαίθριων και αθλητικών δραστηριοτήτων, 39 πισίνες (7 κοινόχρηστες και 32 που χρησιμοποιούνται ιδιωτικά), κέντρο υγείας και ευεξίας με σάουνα, θερμαινόμενη πισίνα, υδρομασάζ, χώρος χαλάρωσης, γυμναστήριο, εγκαταστάσεις βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού, μέχρι και Μινωικό πάρκο ψυχαγωγίας και εκκλησάκι.

