Τρεις ρουκέτες, εκ των οποίων τελικώς εξερράγησαν οι δύο, έπεσαν το πρωί της Τρίτης πολύ κοντά στο προεδρικό παλάτι στην Καμπούλ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί αμέσως η ομιλία του προέδρου του Αφγανιστάν, Άσραφ Γάνι, κατά την διάρκεια τελετής και προσευχής με την ευκαιρία της μουσουλμανικής γιορτής της θυσίας (Έιντ αλ Άντχα), όπως ανακοίνωσε το αφγανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Μάλιστα, η στιγμή που οι τρεις ρουκέτες πέφτουν πολύ κοντά στο προεδρικό παλάτι έχει καταγραφεί σε βίντεο που δημοσιεύει το rt.com.

Video by national TV shows the moment rockets landed near the Presidential Palace during Eid prayers this morning. pic.twitter.com/WmEniyfLfM