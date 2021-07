Την επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων της Ελλάδας αποτυπώνει ο νέος χάρτης του ECDC.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC) «ντύνει στα κόκκινα» την Κρήτη, ενώ σχεδόν ό,τι απομένει είναι κίτρινο ή πορτοκαλί, δηλαδή, σε κατάσταση αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης λόγω του νέου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού.

Αναλυτικά:

Στον σύνθετο δείκτη, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για κρούσματα κορωνοϊού, θετικότητα και ρυθμό τεστ, με πορτοκαλί χρώμα εμφανίζονται:

Νησιά Νοτίου Αιγαίου (κίτρινο την περασμένη εβδομάδα)

Νησιά Ιονίου (κίτρινο την περασμένη εβδομάδα)

Ήπειρος (κίτρινο την περασμένη εβδομάδα)

Θεσσαλία (κίτρινο την περασμένη εβδομάδα).

Στο κίτρινο βρίσκονται:

Πελοπόννησος (κίτρινο την περασμένη εβδομάδα)

Δυτική Ελλάδα (κίτρινο την περασμένη εβδομάδα)

Στερεά Ελλάδα (πράσινο την περασμένη εβδομάδα)

Δυτική Μακεδονία (κίτρινο την περασμένη εβδομάδα)

Κεντρική Μακεδονία (πράσινο την περασμένη εβδομάδα)

Νησιά Βορείου Αιγαίου (πράσινο την περασμένη εβδομάδα)

Στο πράσινο βρίσκονται η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Updated 🚦 maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/wlBn0pat4m