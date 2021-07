Ο Kanye West «έβαλε» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε στίχο από τραγούδι του, τιμώντας με τον δικό του τρόπο τον Greek Freak.

Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που ράπερ «χρησιμοποιούν» παίκτες του NBA σε τραγούδια τους.

Μεταξύ άλλων, ο Jay-Z έχει ραπάρει με το «If Jesus taking LeBron, I’m taking Dwyane Wade», ενώ ο Drake έχει επίσης αναφερθεί στο NBA με ατάκες όπως «Wet like I’m Book», αναφερόμενος στον Devin Booker.

Αυτή την φορά ήταν ο Kanye West που έγραψε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Let me be honest, I’m one with the Βucks, boy, Let me Giannis». Σε… πολύ ελεύθερη μετάφραση, μια και πρόκειται για ραπ, ο Kanye λέει: «Αφήστε με να είμαι ειλικρινής, είμαι με τους Μπακς, αφήστε με (να είμαι με τον) Γιάννη».

Το τραγούδι ονομάζεται «Junya» και βρίσκεται στο νέο άλμπουμ του διάσημου ράπερ που ονομάζεται «Donda», από το όνομα της μητέρας του, που έχει φύγει από τη ζωή.

Ακούστε το παρακάτω: