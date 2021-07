Με την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο άνοιξε η αυλαία των πιο περίεργων Αγώνων από τη μεταπολεμική περίοδο ως σήμερα.

Τα μέτρα προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού μπορεί να προκαλούν ένα «σφίξιμο» στους αθλητές και όλους όσοι παρακολουθούν από τις τηλεοράσεις τους τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο της Ιαπωνίας, ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει κάποιους να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους.

Μεταξύ αυτών και η Γιαπωνέζα τενίστρια Ναόμι Οσάκα, η οποία είχε την τιμή να είναι η τελευταία λαμπαδηδρόμος και να ανάψει την Ολυμπιακή Φλόγα στο στάδιο. Η Οσάκα σε ανάρτησή της στα social media δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

Undoubtedly the greatest athletic achievement and honor I will ever have in my life. I have no words to describe the feelings I have right now but I do know I am currently filled with gratefulness and thankfulness ❤️ love you guys thank you. pic.twitter.com/CacWQ5ToUD