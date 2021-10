Αγνώριστος εμφανίστηκε ο Τομ Κρουζ σε έξοδο που έκανε σε αγώνα του μπέιζμπολ μαζί με τον γιο του.



Ο 59χρονος ηθοποιός απόλαυσε τον αγώνα των San Fransisco Giants εναντίον των Los Angeles Dodgers για το National League Division Series στο Σαν Φρανσίσκο, παρέα με τον γιο του , τον 26χρονο Κόνορ Κρουζ.



Ο Τομ Κρουζ ήταν πολύ αλλαγμένος με το πρόσωπό του να δείχνει πολύ πρησμένο, ίσως εξαιτίας κάποιων παραπανίσιων κιλών. Πάντως δε θύμιζε καθόλου τον εαυτό του από την τελευταία του εμφάνιση τον περασμένο Ιούλιο σε αγώνα της Φόρμουλα 1 ή λίγες ημέρες πιο πριν σε αγώνες τένις στο Γουίμπλεντον.



Προσπάθησε να περάσει απαρατήρητος

Πάντως, ο Τομ Κρουζ προσπάθησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, παρόλο που δεν υπήρχε τρόπος να κρυφτεί. Φορώντας ένα μαύρο φουσκωτό μπουφάν και τζιν παντελόνι, κάθισε στις ακριβές θέσεις του γηπέδου, αξίας 1.000 δολαρίων, σύμφωνα με το TMZ, έχοντας δίπλα του τον γιο του Κόνορ.

Ο Τομ Κρουζ από την εμφάνισή του σε αγώνα τένις στο Γουίμπλεντον τον Ιούλιο

Οι θαυμαστές ειδοποιήθηκαν για την παρουσία του διάσημου ηθοποιού, όταν το πρόσωπό του εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη και άρχισε να παίζει το Danny Zone, από την ταινία του «Top Gun».



Η δημοσιογράφος των Giants, Έιμι Γκουτιέρεζ μοιράστηκε στο Twitter πως τον ρώτησε ποιανής ομάδας είναι οπαδός, με τον ηθοποιό να απαντά: «Είμαι λάτρης του μπέιζμπολ». Και παρόλο που η έξοδος υποτίθεται πως ήταν μια οικογενειακή υπόθεση για τον σούπερ σταρ, ο Τομ Κρουζ ήταν ευγενικός με τους θαυμαστές του και συνομίλησε με αρκετούς από αυτούς.





Παρέα με τον υιοθετημένο γιος του Κόννορ

Όσο για τον γιο του, ο Κόνορ, σύμφωνα με το περιοδικό People, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον πατέρα του καθώς είναι μέλος της Σαηεντολογίας. Ο Κόνορ μάλιστα, ζει στο Κλιαργουότερ, το οποίο είναι ο κύριος κόμβος της συγκεκριμένης εκκλησίας και ασχολείται με το ψάρεμα.

#TomCruise took a lot of pictures and shook a lot hands tonight at @OracleParkSF. Fans were excited to see him at the #SFGiants #Dodgers #NLDS game. #OrangeOctober #ResilientSF @nbcbayarea pic.twitter.com/9Nsu40J49F