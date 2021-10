Μια θέση στα προημιτελικά του Indian Wells εξασφάλισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή για να επικρατήσει του Άλεξ Ντε Μινόρ.

«Νιώθω ότι το σημερινό παιχνίδι είχε να κάνει με το να πιέσω περισσότερο τον εαυτό μου παρά τον αντίπαλο. Ήταν ένα από τα παιχνίδια που έπρεπε να φτάσω στα όρια και να δείξω ότι είμαι ικανός όταν βρίσκομαι στην κόκκινη ζώνη. Ήταν φανταστικός ο τρόπος που έμεινα στο παιχνίδι. Έπρεπε να περάσω μέσα από αρκετές δυσκολίες για να βρω λύση και τα κατάφερα μέχρι το τέλος του αγώνα», τόνισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Όπως και στην αναμέτρηση με τον Φάμπιο Φονίνι ο Ελληνας πρωταθλητής έχασε το πρώτο σετ, αλλά τελικά νίκησε με 2-1 (6-7 (3), 7-6 (3), 6-2) έπειτα από 2 ώρες και 44 λεπτά.

Roaring on 🦁@steftsitsipas survives a three set scare with Alex de Minaur and reaches his first quarterfinal in the desert.#BNPPO21 pic.twitter.com/fiiVuXMOFS