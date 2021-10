Η τηλεοπτική τράπουλα μοιράστηκε το Παρασκευοσαββατοκύριακο. Κάθε μία ημέρα παρουσιάζει ποικιλία προτιμήσεων ως προς την τυπολογία προγραμμάτων που επέλεξαν οι τηλεθεατές.

Επίσης παρατηρείται κατακερματισμός του τηλεοπτικού κοινού και σε τηλεοπτικές ζώνες.

Την Παρασκευή ρεκόρ ημέρας έκανε το δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα», το Σάββατο την πρώτη θέση κατέλαβε το «TheVoice» και την Κυριακή ρεκόρ ημέρας και τριήμερου κατάφερε το επεισόδιο «Η γη της ελιάς».

Μιλώντας με αριθμούς η τηλεοπτική μεταφορά της θεατρικής κωμωδίας των Ρέππα- Παπαθανασίου πέτυχε την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, 12% τηλεθέαση, συγκεντρώνοντας στη συχνότητα του Mega 1.243.00 τηλεθεατές με το δεύτερο επεισόδιο. Έξυπνα σκεπτόμενο το κανάλι της Συγγρού μετέδωσε σε επανάληψη το επεισόδιο της σειράς το βράδυ του Σαββάτου και κατάφερε να τραβήξει την προσοχή 521.000 τηλεθεατών.

Το «The Voice» έφερε το Σάββατο στον Σκάι 995.000 τηλεθεατές και το μουσικό σόου ταλέντων κρατήθηκε στην κορυφή, δεχόμενο ισχυρή πίεση από τον ανταγωνισμό και ειδικά από το επίσης σόου τραγουδιστικών ερμηνειών «Just the 2 of Us». Το σόου του Alpha φαίνεται ότι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει στο έπακρο το γεγονός ότι τουλάχιστον στην πρώτη ώρα του έπαιζε χωρίς «αντίπαλο», δηλαδή πρόγραμμα ανάλογο. Διότι αντίπαλο είχε και ήταν το κεντρικό δελτίο του Σκάι που υπερκέρασε το σόου του Alpha.

Την Κυριακή το τραγουδιστικό «The Voice» άρχισε τέσσερα λεπτά μετά το επεισόδιο της σειράς «Η γή της ελιάς». Η δραματική σειρά του Mega στη μία ώρα που διήρκεσε το επεισόδιο συγκέντρωσε 1.308.000 τηλεθεατές. Το σόου του Σκάι ήταν στον αέρα μέχρι τις 00.42, αλλά παρόλη την επιπλέον διάρκεια του δεν κατάφερε φαίνεται να συγκινήσει κάποιους από εκείνους που ως τις 22.30 ήτα στο Mega και να «γυρίσουν» στον Σκάι.

Πάντως το 11% για Κυριακή βράδυ και με δεδομένο ότι από περίπου τα μεσάνυχτα καταγράφεται αποχώρηση τηλεθεατών εξαιτίας του προχωρημένου της ώρας, η τηλεθέαση του «TheVoice» είναι άκρως ικανοποιητική.

Πέραν τούτων το «CelebrityGameNight» που είχε πρεμιέρα στο Mega την Παρασκευή ήταν το τρίτο καλύτερο πρόγραμμα της ημέρας. Εξίσου καλά πήγε και η πρεμιέρα της εκπομπής «Φως στο τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη που επέλεξαν σχεδόν 600.000 τηλεθεατές.

Το Σάββατο μέσα στα «καλύτερα» ήταν και το τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» αλλά και η μαγειρική εκπομπή «Litchen lab» με τον Άκη Πετριτζίκη, ενώ την Κυριακή, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι τρία στα δέκα «καλύτερα» ήταν τηλεπαιχνίδια («Η τέλεια απόδραση», «Ο τρόχος της τύχης» και το σε επανάληψη «5χ5»).

