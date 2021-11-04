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Το «VINYΛΙΟ» είναι ένα αυθεντικό πάρτι που έχει και χημεία και μουσική.

Η αγαπημένη και ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης, επέστρεψε στον ΑΝΤ1 με πάρτι διάθεση και όχι μόνο.

Ο Αντώνης Κανάκης, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά, Χρήστο Κιούση και Στάθη Παναγιωτόπουλο, θα βάζουν το δικό τους «VINYΛΙΟ» στο πικάπ από την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου.

Κάθε Παρασκευή στις 20:00, χαμηλώνουμε τα φώτα, ανεβάζουμε τον ήχο, αλλάζουμε θέση στα έπιπλα, φοράμε παπούτσια για χορό και πιάνουμε το μικρόφωνο.

Η δισκοθήκη του dj έχει μουσική, συναίσθημα, νοσταλγία, χιούμορ, «χειροποίητα» βίντεο και σπιτικές παρέες.

Στο «VINYΛΙΟ», επειδή το σύμπαν θα… τα «σπάσει», βγάλε τη ζακέτα!

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