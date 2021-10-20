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Χωρίς πολλά πολλά για την ώρα- πέραν της γνωστής ανακοίνωσης- ο ΑΝΤ1 ξεδιπλώνει την επικοινωνιακή καμπάνια του για τον δεύτερο κύκλο συνεργασίας με τους Αντώνη Κανάκη, Γιάννη Σερβετάλη, Χρήστο Κιούση, Στάθη Παναγιωτόπουλο και τους λοιπούς τηλεοπτικούς γνωστούς- αγνώστους της παρέας τους.
Πριν από λίγη ώρα έβγαλε στον αέρα το πρώτο τρέιλερ για τις εκπομπής «Ράδιο αρβύλα» και «Βινύλιο».
Ουσιαστικά είναι ένα χειροποίητο κλιπάκι που ετοίμασαν οι «Ράδιο αρβύλα» και αποτελεί μια συρραφή καρέ ελάχιστων δευτερολέπτων καθένα από φανατικους followers τους- εν δυνάμει τηλεθεατές τους- από όλα τα μήκη και πλάτη της γης υποστηρίζοντας με διασκεδαστικό τρόπο την… οικουμενικότητα κατ αρχήν του «Ράδιο αρβύλα».
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