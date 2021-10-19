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Την Δευτέρα το βράδυ ολοκληρώθηκε ένα εισαγωγικό τρέιλερ τόσο του Ράδιο Αρβύλα όσο και της εκπομπής «Βινύλιο».

Οι δυο αγαπημένες εκπομπές, επιστρέφουν στον ΑΝΤ1, εκεί που τις πρωτογνωρίσαμε δηλαδή.

Το Ράδιο Αρβύλα θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου και θα παίζει Δευτέρα με Πέμπτη, 20:00 με 21:00, ίδια ώρα με την περσινή εμφάνιση στο Open δηλαδή.

Όσον αφορά το Βινύλιο, ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του θα κάνουν Πρεμιέρα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου και η εκπομπή θα προβάλλεται στις 20.00 μέχρι τις 22.00.

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