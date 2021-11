Η Disney τηρεί την παράδοση που έχει δημιουργήσει και αξιοποιώντας τη δύναμη της εικόνας και της δεξιότητας της μέσα από τις παραγωγές της να ευαισθητοποιεί και να περνά μηνύματα έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα ταινία μικρού μήκους «Stepdad», ύμνο στην αγάπη και το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Από τις πρωτοπόρες στον τομέα της κινηματικής παραστασεογραφίας η Disney μέσα σε μόλις τρία λεπτά που διαρκεί το φιλμάκι, με σενάριο σα βγαλμένο από τη ζωή, καταφέρνει να «μιλήσει» για ένα πλήθος ευαίσθητων θεμάτων.

Στη φετινή ταινία της η Disney δείχνει την ηρωίδα του περσινού χριστουγεννιάτικου διαφημιστικού της, τη Νικόλ– εγγονή της Λόλα-, ενήλικη πια με δυο παιδιά, τον Μάξ και την Έλλα, να κάνουν τις εορταστικές προετοιμασίες τους, ενώ ο Μάικ, ο θετός πατέρας τους, μετακομίζει ώστε να ζουν πια όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι.

Στο επίκεντρο της νέας ιστορίας βρίσκεται ένα βιβλίο παραμυθιών με ήρωες της Disney, με ιδιαίτερη αξία για ton Μαξ, αφού τού το είχε κάνει δώρο στο παρελθόν ο βιολογικός πατέρας του.

Ξεφυλλίζοντάς το κάθε βράδυ από τις σελίδες του «ξεπηδούν» ήρωες της Disney, ο Μίκυ και η Μίνι, η Έλσα και ο Όλαφ , η Μοάνα, ο Μπάζ Λάιτγκιαρ, με τον Μάικ να μετέχει διακριτικά στην καθημερινότητα των παιδιών.

Το βιβλίο υμνεί τη δύναμη της αφήγησης και πως αυτή μπορεί να «συμβάλλει στην ανάπτυξη δεσμών στα μέλη της οικογένειας αλλά και να τους ενισχύσει, ενεργοποιώντας παράλληλα και το πνεύμα των Χριστουγέννων», αναφέρει η εταιρεία.

Η ταινία έχει δόση σασπένς σε μια κρίσιμη στιγμή για τη σχέση των παιδιών και του πατριού τους, ο οποίος με τον τρόπο του καταφέρνει να γίνει ο… Αη Βασίλης τους.

Το φιλμ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «From Our Family To Yours» της Disney μέσω του οποίου υπολογίζει να ενισχύσει με περισσότερα από δύο εκατ. δολάρια την φιλανθρωπική οργάνωση Make A wish και τους δικτύου παραρτημάτων της ανά τον κόσμο, για την επίτευξη των στόχων της.

Το 100% των εσόδων από κάθε «κατέβασμά» της ταινίας μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου θα διατεθεί για τους σκοπούς του Make A Wish International.

