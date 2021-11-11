Σταύρος Ζαλμάς – Μetoo: «Να μη διανοηθεί ποτέ ξανά κανείς να ταπεινώσει ή να βιάσει έστω και ψυχολογικά έναν συνάνθρωπο»

Στο ελληνικό Metoo ,στην ζωή του πριν ξεκινήσει να ασχολείται με την υποκριτική και στην αγάπη του για τα ταξίδια και τη θάλασσα αναφέρθηκε ο γνωστός ηθοποιός Σταύρος Ζαλμάς που βρέθηκε καλεσμένος στο Πρωινό του Αντ1.

Για τις περιπτώσεις κακοποιητικής συμπεριφοράς που συντάραξαν τον χώρο του θεάτρου δήλωσε: «Για να ελέγξει κανείς τα ανθρώπινα πάθη, πρέπει να έχει δουλέψει πολύ με τον εαυτό του. Πάρα πολύ. Δεν αφορά μόνο τον δικό μας χώρο. Αφορά όλη την κοινωνία. Σε όλα τα επαγγέλματα. Σε όλους τους χώρους. Όπου υπάρχει εξουσία και αυτό το παιχνίδι της. Ο δικός μας χώρος τραβάει τα φώτα. Πολύ καλά έγινε και ξεκίνησε και ελπίζω αυτό να φέρει το τέλος σε αυτή την κανιβαλίστικη συμπεριφορά κι ελπίζω ότι κανείς πια δεν θα διανοηθεί να ξανακάνει κάτι τέτοιο. Πολλές φορές πέφτουμε στην απέραντη όχθη, που δεν μπορείς να αστειευτείς με ανθρώπους που δουλεύεις μαζί. Ας κερδίσουμε το σημαντικό, να μη διανοηθεί ποτέ ξανά κανείς να ταπεινώσει ή να βιάσει έστω και ψυχολογικά έναν συνάνθρωπο».

Για την ζωή του πριν αποφασίσει να στραφεί στην υποκριτική ο Σταύρος Ζαλμάς τόνισε:

«Ήμουν υπάλληλος καριέρας. Ήταν και οι δύο γονείς μου και οι συγγενείς μου στην τράπεζα. Ήταν κάτι σαν παράδοση. Ήταν δεδομένο ότι θα ακολουθήσουμε αυτό το επάγγελμα, διότι τότε ήταν ένα πολύ καλό επάγγελμα με πολύ καλές προοπτικές και αποδοχές. Υπήρχε και υπόληψη στην κοινωνία αν ήσουν τραπεζικός υπάλληλος. Ήταν οι περιζήτητοι γαμπροί. Εγώ δεν ήθελα βέβαια. Ήθελα από μικρός να γίνω ηθοποιός» εξομολογήθηκε και πρόσθεσε:



«Ήμουν εννέα χρόνια. Πολλά. Το ήξερα από μικρός ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός, αλλά δεν το δέχτηκαν οι δικοί μου. Με έβαλαν με το ζόρι στην τράπεζα. Κάποια στιγμή σπούδασα κρυφά. Δούλεψα κρυφά στο θέατρο. Είχε φύγει ο πατέρας μου. Κάποια στιγμή ζήτησα από την τράπεζα άδεια άνευ αποδοχών για να κατέβω στην Κρήτη να παίξω έναν ρόλο. Δε μου έδωσαν την άδεια κι έφυγα, πήγα στην Κρήτη, δέσμευσα τον εαυτό μου με συμβόλαιο στο Δημοτικό Θέατρο Χανίων. Δεν γύρισα ποτέ, με απέλυσαν λόγω αδικαιολόγητης απουσίας για 30 ημέρες και τότε πήρα τη μητέρα μου και της το είπα. Μου έκανε ψυχολογικούς εκβιασμούς, “Αν φύγεις από την τράπεζα, θα πεθάνω”» τόνισε και συμπλήρωσε: «Στην τράπεζα κακοπερνούσα».

Έπειτα, αποκάλυψε πως έχει ιστιοπλοϊκό, το οποίο κάποιες φορές χρησιμοποιεί ως μόνιμη κατοικία, καθώς του αρέσει να μένει κοντά στη θάλασσα. «Είναι σαν ένα μικρό λιλιπούτειο σπίτι, που δεν του λείπει τίποτα. Επειδή και το σπίτι μου είναι μικρό, δεν έχω ανάγκη από μεγάλους χώρους κι επειδή πιάνουν πολύ τα χέρια μου, έχω καταφέρει να έχω τα πάντα μέσα. Δεν μου λείπει τίποτα. Όταν δεν έχω δουλειά, ταξιδεύω. Κάνω μεγάλα ταξίδια» υποστήριξε.



«Δεν νομίζω ότι υπήρξα ποτέ ωραιοπαθής» απάντησε στην ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα για το εάν υπήρξε ποτέ νάρκισσος.

