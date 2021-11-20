search
20.11.2021 18:03

Συγκλονιστικό κείμενο από την αδερφή του Γέλοβατς: «Μη φοβάσαι, είμαστε μαζί σου» (Photo)

20.11.2021 18:03
gelo

Ένα συγκλονιστικό κείμενο δημοσιοποίησε μέσω Instagram η Σέρα Γέλοβατς, αδερφή του μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, Στέφαν Γέλοβατς, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Σέρβος άσος της ΑΕΚ κατέρρευσε λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου κατά την διάρκεια προπόνησης της ομάδας του και όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ένωσης, «η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί, αλλά παραμένει κρίσιμη».

Η Σέρα Γέλοβατς έγραψε για τον αδερφό της:

«Αγάπη μου, θέλω να σου πω τόσα πολλά, δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω. Δεν υπάρχουν λόγια σε αυτόν τον κόσμο για να σε περιγράψουν. Είσαι ο κόσμος μου. Τα ΠΑΝΤΑ μου.

Μεγάλε μου φίλε. Ήσουν πάντα ο μαχητής και ο ήρωάς μου. Είμαι περήφανη για τη ζωή σου, την καριέρα σου, εσένα…

Είσαι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Από τότε που ξέρω τον εαυτό μου με πρόσεχες, με προστάτευες. Λατρεύω τη στάση σου. Αλλά η αδερφή σου πρέπει να σου πω ότι δεν είναι πια μικρή.

Μεγάλωσα, αγάπη μου. Μεγάλωσα εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα που η ζωή μας έφερε τα πάνω-κάτω. Χωρίς καμία ανακοίνωση και δυνατότητα να το αποτρέψουμε. Θυμάσαι πώς γουρλώσαμε και οι δυο τα μάτια μας στην πρόταση του μπαμπά και της μαμάς;

“Όλη η ζωή είναι αγώνας”.

Ήρθε η στιγμή, αδερφέ μου, να αποδεχθείς αυτή την πρόταση και να την πάρεις στα σοβαρά. Ξέρω ότι μπορείς να με ακούσεις και γι’ αυτό θέλω να με ακούσεις προσεκτικά: Μη φοβάσαι, εκεί είναι η αδερφή σου. Είμαστε όλοι εδώ, είμαστε μαζί σου.

Ξέρεις, όμορφέ μου, νιώθω ότι ο Θεός μου στέλνει υπεράνθρωπη δύναμη. Είμαι το αίμα και η σάρκα σου. Σε νιώθω, ξέρω ότι με νιώθεις κι εσύ. Οι γιατροί που σε παρακολουθούν μου λένε ότι αυτός είναι μαραθώνιος.

Φανταστείτε πόση χαρά θα φέρει στη ζωή μας η νίκη. Ζω για εκείνη την πιο όμορφη μέρα μου. Ζω για την ημέρα που θα γελάσεις ξανά δυνατά από καρδιάς, όπως μόνο εσύ μπορείς, αγάπη μου.

Η Σέρα σου σε αγαπάει».

