search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 17:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.11.2021 21:13

Κομισιόν: Προς αναθεώρηση των κανόνων μετακίνησης εντός ΕΕ

22.11.2021 21:13
ΕΕ για πιστοποιητικό εμβολιασμού: «Μπλόκο» σε όσους έκαναν το κινεζικό ή το ρωσικό εμβόλιο - Media

Η Επιτροπή αναμένεται εντός της εβδομάδας να αναθεωρήσει τις συστάσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, καθώς και για τα ταξίδια προς την ΕΕ.

Αυτό ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Επίτροπος αρμόδια για θέματα υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Καθώς τα κρούσματα COVID-19 αυξάνονται σε όλη την ΕΕ, πολλά κράτη-μέλη άρχισαν να επαναφέρουν ορισμένα περιοριστικά μέτρα, βασιζόμενα συχνά στο ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό κατά της COVID για την ασφαλή πρόσβαση σε δημόσιους χώρους, τόνισε η Επίτροπος. «Για το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ συνεργάστηκαν τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή και παρέδωσαν το μεγαλύτερο διαλειτουργικό ψηφιακό σύστημα πιστοποιητικών COVID στον κόσμο. Πρέπει να αποφύγουμε τον κατακερματισμό, και γι’ αυτό ο ισχυρός συντονισμός είναι το κλειδί», πρόσθεσε η Σ. Κυριακίδου.

«Η στενή συνεργασία και ο συντονισμός είναι απολύτως απαραίτητοι – σε κάθε βήμα αυτού του ταξιδιού. Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια από την αρχή αυτής της πανδημίας, δεν μπορούμε να επιβάλουμε συντονισμό σε έναν τομέα όπου η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στα κράτη μέλη. Στον τομέα της υγείας δεν χρειάζονται μόνο δύο για το ταγκό, χρειάζονται 27», δήλωσε στη συνέχεια.

Εξάλλου, η Στέλλα Κυριακίδου τόνισε ότι «τώρα αντιμετωπίζουμε μια πανδημία που οφείλεται κυρίως στους μη εμβολιασμένους» και πρόσθεσε ότι ο εμβολιασμός συνεχίζει να είναι ένα βασικό όπλο στη φαρέτρα μας. «Ταυτόχρονα όμως, μέχρι να επιτευχθούν αρκετά υψηλά ποσοστά εμβολιασμού και η κατάσταση να τεθεί υπό έλεγχο, σημαντικές μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ όπου χρειάζεται», πρόσθεσε.

Τέλος, αναφερόμενη στην Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης Υγείας (ΗΕΡΑ), τόνισε ότι διαχειρίζεται πλέον όλες τις κοινές προμήθειες θεραπευτικών προϊόντων και συνεργάζεται με εταιρείες και χώρες που συμμετέχουν στην Κοινή Συμφωνία Προμηθειών για να εξασφαλίσει ίση πρόσβαση σε πολλά υποσχόμενες θεραπείες. Σημείωσε, ωστόσο, ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων ή ένα ισχυρό HERA, χωρίς ένα ισχυρό Πλαίσιο Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ. «Πρέπει να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία για όλες τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης:
Κορωνοϊός: Το καλό και το κακό σενάριο σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη

Ιερά Σύνοδος: Δεν μπορούμε να ελέγχουμε πιστοποιητικά στις εκκλησίες

Κορωνοϊός: «Κατέρρευσε» στον αέρα ο Καλλιάνος για τους γονείς του που νοσούν (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsafoulias_sotiris
LIFESTYLE

Τσαφούλιας για Τσίπρα: «Θα το διαβάσω το βιβλίο του – Εάν είναι απολογητικό με ενδιαφέρει να δω τι έχει να πει» (Video)

germanou-papadima1
LIFESTYLE

Γερμανού για Παπαδήμα: «Αν είχαν έρθει κάτι γαλλάκια από τη Γαλλία και είχαν φτιάξει μαγαζάκια δεν θα την πείραζαν» (Video)

touni_xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Τούνη: «Δεν κατάφερε αυτά που κατάφερε εξαιτίας αυτού του βίντεο, αλλά πάρα το βίντεο αυτό!»

POLYTEXNEIO
ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Δικογραφία για τα επεισόδια – Αναζητούνται οι τραυματίες

edo tv (1)
MEDIA

Εδώ TV: Λαμπερή πρεμιέρα με χαμόγελα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 17:36
tsafoulias_sotiris
LIFESTYLE

Τσαφούλιας για Τσίπρα: «Θα το διαβάσω το βιβλίο του – Εάν είναι απολογητικό με ενδιαφέρει να δω τι έχει να πει» (Video)

germanou-papadima1
LIFESTYLE

Γερμανού για Παπαδήμα: «Αν είχαν έρθει κάτι γαλλάκια από τη Γαλλία και είχαν φτιάξει μαγαζάκια δεν θα την πείραζαν» (Video)

touni_xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Τούνη: «Δεν κατάφερε αυτά που κατάφερε εξαιτίας αυτού του βίντεο, αλλά πάρα το βίντεο αυτό!»

1 / 3