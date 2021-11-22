Κομισιόν: Προς αναθεώρηση των κανόνων μετακίνησης εντός ΕΕ

Η Επιτροπή αναμένεται εντός της εβδομάδας να αναθεωρήσει τις συστάσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, καθώς και για τα ταξίδια προς την ΕΕ.

Αυτό ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Επίτροπος αρμόδια για θέματα υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Καθώς τα κρούσματα COVID-19 αυξάνονται σε όλη την ΕΕ, πολλά κράτη-μέλη άρχισαν να επαναφέρουν ορισμένα περιοριστικά μέτρα, βασιζόμενα συχνά στο ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό κατά της COVID για την ασφαλή πρόσβαση σε δημόσιους χώρους, τόνισε η Επίτροπος. «Για το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ συνεργάστηκαν τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή και παρέδωσαν το μεγαλύτερο διαλειτουργικό ψηφιακό σύστημα πιστοποιητικών COVID στον κόσμο. Πρέπει να αποφύγουμε τον κατακερματισμό, και γι’ αυτό ο ισχυρός συντονισμός είναι το κλειδί», πρόσθεσε η Σ. Κυριακίδου.

«Η στενή συνεργασία και ο συντονισμός είναι απολύτως απαραίτητοι – σε κάθε βήμα αυτού του ταξιδιού. Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια από την αρχή αυτής της πανδημίας, δεν μπορούμε να επιβάλουμε συντονισμό σε έναν τομέα όπου η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στα κράτη μέλη. Στον τομέα της υγείας δεν χρειάζονται μόνο δύο για το ταγκό, χρειάζονται 27», δήλωσε στη συνέχεια.

Εξάλλου, η Στέλλα Κυριακίδου τόνισε ότι «τώρα αντιμετωπίζουμε μια πανδημία που οφείλεται κυρίως στους μη εμβολιασμένους» και πρόσθεσε ότι ο εμβολιασμός συνεχίζει να είναι ένα βασικό όπλο στη φαρέτρα μας. «Ταυτόχρονα όμως, μέχρι να επιτευχθούν αρκετά υψηλά ποσοστά εμβολιασμού και η κατάσταση να τεθεί υπό έλεγχο, σημαντικές μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ όπου χρειάζεται», πρόσθεσε.

Τέλος, αναφερόμενη στην Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης Υγείας (ΗΕΡΑ), τόνισε ότι διαχειρίζεται πλέον όλες τις κοινές προμήθειες θεραπευτικών προϊόντων και συνεργάζεται με εταιρείες και χώρες που συμμετέχουν στην Κοινή Συμφωνία Προμηθειών για να εξασφαλίσει ίση πρόσβαση σε πολλά υποσχόμενες θεραπείες. Σημείωσε, ωστόσο, ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων ή ένα ισχυρό HERA, χωρίς ένα ισχυρό Πλαίσιο Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ. «Πρέπει να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία για όλες τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.

