Άναυδος έμεινε ο νεαρός παίκτης της Ρόμα Αφένα – Γκιάν όταν είδε τον προπονητή του Χοσέ Μουρίνιο να του προσφέρει ως δώρο παπούτσια αξίας 800 ευρώ.

Ο Μουρίνιο έκανε πράξη την υπόσχεσή του και του αγόρασε το πανάκριβο ζευγάρι παπούτσια.

«Έτρεξε προς τα μένα μετά από το δεύτερο γκολ επειδή του είχα υποσχεθεί πως θα του αγοράσω ένα ζευγάρι παπουτσιών που του αρέσουν πολύ και είναι πολύ ακριβά, κοστίζουν γύρω στα 800 ευρώ. Ήρθε προς τον πάγκο για να μου θυμίσει την υπόσχεση που είδα δώσει» τόνισε ο Μουρίνιο μετά τα δυο γκολ του Αφένα-Γκιάν και η Special υπόσχεσή του έγινε πράξη. Ο Πορτογάλος τεχνικός του πήγε τα παπούτσια στα αποδυτήρια και τρέλανε τον εναρό παίκτη της ομάδας, ο οποίος και έκανε απίθανα πράγματα κόντρα στη Τζένοα! «Ονειρευόταν αυτά τα παπούτσια, οπότε σκέφτηκα: ας το κάνουμε» σχολίασε ο τεχνικός της Ρόμα.

José Mourinho promised to buy wonderkid Felix Afena-Gyan [born in 2003!] new €800 shoes after match-winning brace for AS Roma in 10 minutes…



…and he did it. “He was dreaming of these shoes, so I thought: let’s do it”. 🎥⤵️ @ohenegyanfelix9 pic.twitter.com/uY5ewVaQEu