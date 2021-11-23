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Ο σκηνοθέτης του «Blade Runner» Ρίντλεϊ Σκοτ επιβεβαίωσε επίσημα ότι τηλεοπτική σειρά βασισμένη στην ταινία επιστημονικής φαντασίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι ετοιμάζει τη μεταφορά της ταινίας «Alien» σε live-action σειρά.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του BBC, ο Ρίντλεϊ Σκοτ αποκάλυψε: «Έχουμε ήδη γράψει το πρώτο επεισόδιο για το «Blade Runner». Οπότε, παρουσιάζουμε ήδη το «Blade Runner ως τηλεοπτική σειρά, τις πρώτες 10 ώρες».
Ανέφερε ότι το «Alien» επίσης θα γίνει τηλεοπτική σειρά και σύμφωνα με το Variety «το πρώτο επεισόδιο γράφεται μαζί με έναν οδηγό για το τι συμβαίνει στη σειρά 8-10 ωρών».
Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δεν είχε συζητήσει ποτέ το ενδεχόμενο τηλεοπτικής σειράς «Blade Runner» μέχρι τώρα. Νωρίτερα αυτό το μήνα, μια σειρά anime βασισμένη στην ταινία με τίτλο «Blade Runner: Black Lotus» έκανε πρεμιέρα στο αμερικανικό δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης Adult Swim. Η αρχική ταινία «Blade Runner», η οποία διαδραματιζόταν στο δυστοπικό μέλλον του Λος Άντζελες, στο 2019 με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1982.
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