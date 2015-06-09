O Ρίντλεϊ Σκοτ έστειλε τον Ματ Ντέιμον στον Άρη (Video)

Μετά το «Interstellar» του Κρίστοφερ Νόλαν, ακολουθεί και άλλη διαστημική περιπέτεια. Ο Ρίντλεϊ Σκοτ στέλνει τον Ματ Ντέιμον στον Άρη.

Τον ερχόμενο Νοέμβριο, ο Ρίντλεϊ Σκοτ μας παραδίσει μια sci – fi περιπέτεια με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του απομονωμένου αστροναύτη. Το «The Martian» βασίζεται στη ομώνυμη νουβέλα του Άντι Γουέιρ και εστιάζει στον αγώνα επιβίωσης ενός αστροναύτη, που βρίσκεται μόνος του σε μια αποικία στον Άρη, ενώ η NASA προσπαθεί να τον σώσει από την παράτολμη αποστολή. Στην ταινία συμπρωταγωνιστούν η Τζέσικα Τσαστέιν, ο Τζεφ Ντάνιελς, η Κρίστεν Γουίγκ, κ.ά. Το σενάριο υπογράφει ο Ντρου Γκόταρντ.

Η 20th Century Fox έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας ενώ η πρεμιέρα της αναμένεται για τις 25 Νοεμβρίου στην Αμερική.

Δείτε το τρέιλερ: