«Χρυσή ευκαιρία» για μπίζνες έδωσε η κρίση με την πτώση της τουρκικής λίρας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς ο πρίγκιπας- διάδοχος των ΗΑΕ Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν έσπευσε να δώσει «σωσίβιο» 10 δισ. δολαρίων στον Ταγίπ Ερντογάν, πρώην ανταγωνιστή και αντίπαλο στη Μέση Ανατολή.

Η οικονομική κρίση στην Τουρκία βασίζεται στην εμμονή του Ερντογάν να μειώσει τα επιτόκια, ώστε να διευκολύνει τον τραπεζικό δανεισμό για τα εκατομμύρια των «μικρομεσαίων» της χώρας του, ελπίζοντας ότι έτσι θα έχει και την ψήφο τους στις προεδρικές εκλογές. Πάντως, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, παρά τις απανωτές παρεμβάσεις Ερντογάν, δηλώνει τώρα προσηλωμένη στον έλεγχο του πληθωρισμού, που προσεγγίζει το 20% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, τα 10 δισ. από τον διάδοχο των ΗΑΕ μπορεί να μην ανέτρεψαν μέσα σε μία ημέρα την καθοδική πορεία της τουρκικής λίρας – απλώς μειώθηκε αισθητά ο ρυθμός της υποτίμησης – αλλά θεωρήθηκε και όχι άδικα μία κίνηση εξισορρόπησης που είχε απόλυτη ανάγκη η τουρκική οικονομία, την στιγμή που βασικά είδη, όπως ο καφές, πωλούνται πλέον με δελτίο στην αγορά.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πια αποφασίσει ότι η εμπλοκή τους σε αντιπαραθέσεις , όπως αυτή με την Τουρκία, είναι «αντιπαραγωγικές» και έτσι προχώρησαν σε μια δραματική μεταστροφή της διπλωματίας τους . Με σύνθημα «επιστροφή στις μπίζνες» ο διάδοχος των ΗΑΕ έγινε δεκτός με «οθωμανική μεγαλοπρέπεια» στην Άγκυρα, όταν και την επισκέφθηκε.

Σε αυτό το πλαίσιο της προσέγγισης των δύο χωρών, διαφημίσεις για τουρκικές εταιρείες έχουν εμφανιστεί σε ηλεκτρονικές πινακίδες έξω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Ντουμπάι. Ένα τουρκικό περίπτερο τοποθετήθηκε άρον – άρον στο Dubai Expo και μια επιχειρηματική αντιπροσωπεία έφτασε λίγο πριν από την επίσκεψη του Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν στην Άγκυρα, για την ανακοίνωση του Ταμείου των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Επιστρέφουν στην κλασική φιλοσοφία του Ντουμπάι για τη μη παρέμβαση, την ουδετερότητα και την επιχειρηματική προσέγγιση», είπε στο Bloomberg ο Jim Krane, συγγραφέας του βιβλίου του 2009 “City of Gold: Dubai and the Dream of Capitalism”. «Η πολιτική του Άμπου Ντάμπι να επιλέγει πλευρές και να επιλέγει μάχες ήταν κακή για την οικονομία. Συνειδητοποίησαν ότι αυτή δεν είναι μια επιτυχημένη στρατηγική».

Το χρονικό της μεταστροφής

Όλα είναι ζήτημα συμφερόντων, καθώς όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμάχησαν με τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και το Μπαχρέιν το 2017 μποϊκοτάροντας το Κατάρ λόγω των δεσμών του με ισλαμιστικές ομάδες και το Ιράν, διέγραψαν τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια από το εμπορικό τους ισοζύγιο.

Επομένως, το εμπόριο με την Τουρκία μειώθηκε κατά 44% το 2018, μετά τη διαμάχη των ΗΑΕ με το Κατάρ, ενώ η Τουρκία ανέπτυξε στρατεύματα εκεί, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς της με το Κατάρ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποστήριξαν επίσης την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει την πυρηνική συμφωνία του Ιράν και να επιβάλει εκ νέου κυρώσεις το 2018, πράγμα που οδήγησε σε άλλο ένα εμπορικό στραπάτσο για τα ΗΑΕ, αφού οι εμπορικές τους συναλλαγές μειώθηκαν πάνω από 50%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια μέρα με την επίσκεψη του διαδόχου των ΗΑΕ στην Άγκυρα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους στο Ντουμπάι και ανακοίνωσε μια “νέα σελίδα” στις διμερείς τους σχέσεις.

Προηγουμένως τα Εμιράτα είχαν βρεθεί απέναντι από την Τουρκία σχεδόν σε όλα τα μέτωπα: Από την Λιβύη, όπου υποστηρίζαν τον στρατηγό Χαφτάρ , απέναντι στον «αγαπημένο» του Ερντογάν, Σάρατζ, αλλά και στη Συρία, όπου στήριξαν τον Άσαντ τον οποίον ήθελαν να ανατρέψουν την αντίθεση τους στους τουρκικούς βομβαρδισμούς στο Βόρειο Ιράκ, ακόμα και στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Η αντίδραση της Ελλάδας

Τα ΗΑΕ είχαν επιχειρήσει τη συγκρότηση ενός μετώπου εναντίον των ακραίων ισλαμιστών: μέρος αυτού του σχεδίου ήταν η υπογραφή ρήτρας αμυντικής συνδρομής με την Ελλάδα – η οποία παραμένει σε ισχύ – όπως και η αναγνώριση του Ισραήλ.

«Το γεγονός ότι η τουρκική κυβέρνηση αναγκάστηκε “να πέσει στα γόνατα” και να παρακαλέσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για βοήθεια είναι καλό, διότι η κυβέρνηση Ερντογάν εμφανίζεται να… ικετεύει μια φίλη και σύμμαχη χώρα της Ελλάδας για συνδρομή προκειμένου να αποφύγει την οικονομική καταστροφή», ήταν το σχόλιο διπλωματικής πηγής στο ελληνικό υπουργείο εξωτερικών.

