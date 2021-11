Οι διακοπές με θέα τη γη από το διάστημα είναι πλέον γεγονός … Άλλωστε ο διαστημικός τουρισμός δεν είναι κάτι καινούργιο. Ήδη τόσο ο Jeff Bezos, όσο και ο Richard Branson έκαναν πρόσφατα το πρώτο τους ταξίδι κατά εκεί.

Πλέον για οποίον το αντέχει η τσέπη του θα μπορεί από το 2027 να μείνει στο πρώτο υπερπολυτελές διαστημικό ξενοδοχείο το οποίο θα ίπτανται στο σύμπαν. Η κατασκευή του ξεκινά το 2026 και θα έχει το σχήμα μια ρόδας λούνα παρκ. Θα αποτελείται από δύο δακτυλίους με διάμετρο 190 μέτρα.

Στον εξωτερικό δακτύλιο θα βρίσκονται ιδιωτικές κατοικίες, δωμάτια, μπαρ, εστιατόρια και γυμναστήρια. Το κόστος κατασκευής αγγίζει κάπου τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το πρώτο πεντάστερο στα αστέρια θα έχει συνολική έκταση 50.000 τετραγωνικά μέτρα και θα μπορεί να φιλοξενήσει συνολικά 400 άτομα, 280 καλεσμένους και 120 περίπου άτομα που θα εργάζονται σε αυτό! Βεβαίως οι τουρίστες για να το επισκεφθούν θα πρέπει να περάσουν από ειδική εκπαίδευση πριν επιβιβαστούν σε κάποιον πύραυλο της Space X για το Voyager Station.

