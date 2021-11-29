Lego: Μπόνους και άδεια στους εργαζομένους της εταιρείας λόγω υπερκέρδους

Τρεις επιπλέον ημέρες διακοπών και έκτακτο μπόνους θα προσφέρει στους σχεδόν 20.000 εργαζομένους της η δανέζικη παιχνιδοβιομηχανία Lego. Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από μια εξαιρετικά καλή χρονιά για τα διάσημα πλαστικά τουβλάκια της.

«Η ιδιοκτήτρια εταιρία θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους δίνοντάς τους τρεις επιπλέον ημέρες άδειας στο τέλος του 2021», αναφέρει ο όμιλος σε ανακοίνωσή του.

Ήδη δημοφιλής, η Lego είδε επιτάχυνση της ανάπτυξής της λόγω της πανδημίας και του χρόνου που παρέμεινε ο κόσμος στο σπίτι, αλλά και λόγω της ταχείας ανάπτυξής της στην Κίνα.

Ο οικογενειακός όμιλος, μη εισηγμένος στο χρηματιστήριο, κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2021, καθαρό κέρδος άνω των 6,3 δισεκατομμυρίων κορωνών (847 εκατομμύρια ευρώ). Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 46%, στα 23 δισεκατομμύρια κορώνες.

«Το 2021 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τον Όμιλο Lego και οι συνεργάτες μας εργάστηκαν απίστευτα σκληρά», ανακοίνωσε η επιχείρηση που σκοπεύει να καταβάλει τον Απρίλιο του 2022 ένα πρόσθετο μπόνους, που δεν προσδιορίζει ποσοτικά, σε όλους τους εργαζόμενους.

Η Lego ιδρύθηκε το 1932 από τον Κιρκ Κρίστιανσεν, του οποίου η οικογένεια συνεχίζει να έχει υπό τον έλεγχό της τον όμιλο που απασχολεί σχεδόν 20.400 εργαζόμενους σε περισσότερες από 40 χώρες.

Η ονομασία του ομίλου είναι ένας συνδυασμός της δανέζικης έκφρασης ‘Leg godt’ (παίξε καλά).

