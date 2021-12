Την οργή του Γρηγόρη Γεροτζιάφα προκάλεσε η κυβερνητική απόφαση για επιβολή προστίμου σε όσους άνω των 60 επιμείνουν να μην εμβολιαστούν.

Ο καθηγητής Αιματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, και μέλος του think tank του ΣΥΡΙΖΑ, Γρηγόρης Γεροτζιάφας με ανάρτησή του στο twitter χαρακτήρισε το μέτρο ως «πινοσετικής έμπνευσης χαράτσι», κάνοντας λόγο για «ατομική ευθύνη μέχρι να δύσει ο ήλιος».

«Άκου 100€ τον μήνα πρόστιμο! Για αυτό έγραφε ο Σκέρτσος για τους ηλικιωμένους χθες. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός. Αυτό είναι πινοσετικής έμπνευσης χαράτσι και ατομική ευθύνη μέχρι να δύσει ο ήλιος. Μπλέξαμε», έγραψε ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας.

Ακου 100€ τον μηνα προστιμο! Για αυτο εγραφε ο σκερτσος για τους ηλικιωμενους χθες Αυτο δεν ειναι υποχρεωτικος εμβολιασμος Αυτο ειμαι πινοσετικης εμπνευσης χαράτσι και ατομικη ευθυνη μεχρι να δυσει ο ήλιος. Μπλεξαμε. November 30, 2021

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, το πρόστιμο των 100 ευρώ τον μήνα για όσους πολίτες άνω των 60 δεν εμβολιαστούν μεχρι τις 16 Ιανουαρίου, θα βεβαιώνεται άμεσα μέσω της ΑΑΔΕ. Τα χρήματα αυτά θα συγκεντρώνονται σε ένα ειδικό ταμείο για την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Ποιος είναι ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας

Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και είναι ειδικός στη “αιμόσταση – θρόμβωση”. Σήμερα είναι αναπληρωτής καθηγητής αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie (Paris VI) στο Παρίσι και Υπεύθυνος του Τμήματος Θρόμβωσης και Αιμόστασης του Service d’Hématologie Biologique του Πανεπιστημιακού ΝοσοκομείουTenon στο Ανατολικό Παρίσι. Συντονίζει την ερευνητική ομάδα Θρόμβωση και Καρκίνος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie (Paris V I) και ανάλογα ερευνητικά προγράμματα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Συμμετέχει σε διεθνείς ομάδες ειδικών για την σύνταξη και εφαρμογή κατευθυντηρίων οδηγιών για την θεραπεία της θρόμβωσης. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Σοσιαλιστικής Σπουδαστικής Ανεξάρτητης Κίνησης η οποία στη συνέχεια εντάχθηκε στις Αριστερές Συσπειρώσεις Φοιτητών. Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, εκπρόσωπος των Αριστερών Συσπειρώσεων στο κεντρικό συμβούλιο της ΦΕΑΠΘ και της ΕΦΕΕ κι αργότερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ειδικευομένων Γιατρών Θεσσαλονίκης. Από τα ιδρυτικά μέλη της ένωσης France-Gréce Solidarité pour la Santé και συμμετέχει στο πανεπιστημιακό κίνημα με την ενωτική αριστερή λίστα Réinventer l’Université του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie και στο νοσοκομειακό κίνημα με το Mouvement de défense de l’hôpital public. Συνδέεται με την CGT Ile de France και την League de Droit de l’Homme.

Διαβάστε επίσης:

Τζανάκης για υποχρεωτικό εμβολιασμό: Ο Έλληνας χρειάζεται πρόστιμο όταν γίνεται κάτι για το καλό του (video)

Κορωνοϊός-Βασιλακόπουλος υπέρ υποχρεωτικότητας: «Δεν υπάρχει δημοκρατικό δικαίωμα στον θάνατο»

Κορωνοϊός: Ποιες συνέπειες φοβάται η κυβέρνηση από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους άνω των 60 – Όλο το παρασκήνιο