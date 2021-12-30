search
ΕΛΛΑΔΑ

30.12.2021 12:21

Χανιά: Στη Σούδα κατέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Harry S. Truman» (Photos)

Στη ναυτική βάση Μαραθίου, στον κόλπο της Σούδας, κατέπλευσε σήμερα το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Harry S. Truman», το οποίο προσέγγισε την προβλήτα Κ14 με τη βοήθεια τεσσάρων ρυμουλκών λίγο μετά τις 11:00 και θα παραμείνει στα Χανιά έως τις 3 Ιανουαρίου.

Το αεροπλανοφόρο έχει εκτόπισμα 103.000 τόνων, αναπτύσει ταχύτητα 30 κόμβων και κινείται με ισχύ που δίνουν οι δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες του.

Το μήκος του αγγίζει τα 333 μέτρα, το πλάτος του τα 78, ενώ το ύψος του φτάνει τα 74 μέτρα. Η έκταση του καταστρώματός του ξεπερνά τα 4,5 στρέμματα.

Το «Harry S. Truman» είναι πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο κλάσης Nimitz και φέρει το όνομα του 33ου προέδρου των ΗΠΑ. Καθελκύστηκε το 1996 και εντάχθηκε στο αμερικανικό ναυτικό το 1998.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο έχει δυνατότητα παραμονής σε αυτό 90 μαχητικών αεροσκαφών και διαθέτει 2.500 καμπίνες με δυνατότητα παραμονής 6.500 ατόμων. Ακόμα, διαθέτει τηλεοπτικό σταθμό, γυμναστήρια, μουσείο, ταχυδρομείο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του θα δοθεί η δυνατότητα στα περίπου 5.000 μέλη του πληρώματος να επισκεφθούν σταδιακά την πόλη και αλλα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας.

Για την άφιξη και παραμονή του πλοίου στα Χανιά, η Επιτροπή Ειρήνης και η Τομεακή Οργάνωση του ΚΚΕ διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία της δημοτικής αγοράς, απόψε στις 19:00, ενώ την αντίθεσή τους στην παρουσία του πλοίου στην περιοχή εξέφρασαν και τα μέλη της Λαϊκής Συσπείρωσης του δημοτικού συμβουλίου της πόλης.

