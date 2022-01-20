search
20.01.2022 19:52

Το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ έρχεται στην ανατολική Μεσόγειο

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ-ντε-Γκολ θα αποπλεύσει για τη Μεσόγειο τον επόμενο μήνα για να συμμετάσχει κυρίως στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και το Ιράκ, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Φλοράνς Παρλί.

«Το αεροπλανοφόρο Charles-de-Gaulle και η αεροναυτική συνοδεία του, βγαίνουν ξανά στη θάλασσα στις αρχές Φεβρουαρίου: σε αυτήν την αποστολή, που αποκαλείται «Κλεμανσό 2022», θα συμμετάσχει κυρίως στην επιχείρηση Inherent Resolve κατά του Νταές (σ.σ. Ισλαμικό Κράτος) στο Λεβάντε», ανέφερε η Παρλί μέσω του Twitter.

Η υπουργός πρόσθεσε ότι αυτό το «εξαιρετικό εργαλείο ισχύος και επιρροής» θα συμμετάσχει επίσης σε πολλά γυμνάσια, σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό διαφόρων εταίρων της Γαλλίας «και θα συμβάλει στην αυτόνομη εκ μέρους μας αξιολόγηση της κατάστασης, που είναι απαραίτητη για μια δύναμη όπως η Γαλλία».

Περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου περνά από τη Μεσόγειο, υπενθύμισε από την πλευρά του, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο ναύαρχος Ζιλ Μπουαντεβεζί, ο επικεφαλής της θαλάσσιας ζώνης της Μεσογείου. «Στη Λιβύη, ορισμένες παραστρατιωτικές οργανώσεις κάνουν εμπόριο όπλων προς το Σαχέλ καθώς και διακίνηση ανθρώπων προς την Ευρώπη», σχολίασε.

