Ένας αρχαιολογικός θησαυρός ανακαλύφθηκε στο βυθό της Μεσογείου, από δύτες γαλλο-αιγυπτιακής αποστολής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Υποβρύχιας Αρχαιολογίας (IEASM).

Οι δύτες εντόπισαν στον βυθό ένα ναυάγιο αρχαίου στρατιωτικού πλοίου, καθώς αλλά και τα ερείπια ελληνικού ταφικού συμπλέγματος, στην βυθισμένη αρχαία πόλη Θώνις-Ηράκλειο, η οποία υπήρξε κάποτε το μεγαλύτερο λιμάνι της Αιγύπτου, σύμφωνα με το Reuters.

Η πόλη Θώνις-Ηράκλειο ήταν η πύλη εισόδου στην Αίγυπτο και βρισκόταν στο χείλος του δυτικού βραχίονα του Νείλου. Ήταν η κραταιά πόλη για αιώνες πριν ιδρυθεί η Αλεξάνδρεια από τον Μεγάλο Αλέξανδρο το 331 π.Χ..

Ωστόσο, καταστράφηκε και βυθίστηκε μαζί με ένα μέρος του Δέλτα του Νείλου από σεισμούς και παλιρροϊκά κύματα. Η Θωνίς-Ηράκλειο ανακαλύφθηκε το 2001 στον κόλπο του Αμπουκίρ κοντά στην Αλεξάνδρεια, που τώρα πια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το στρατιωτικό πλοίο που βρέθηκε, βυθίστηκε περί τον 2ο αιώνα προ Χριστού. Έχει μήκος 25 μέτρα, κουπιά και μεγάλα ιστία. Αν και έχει κατασκευαστεί με βάση την κλασσική παράδοση αλλά φέρει και χαρακτηριστικά της Αρχαίας Αιγύπτου.

Επίσης, η αποστολή των δυτών εντόπισε σε άλλο σημείο της βυθισμένης πόλης τα ερείπια ενός μεγάλου ταφικού χώρου που χρονολογείται στα πρώτα χρόνια του 4ου αιώνα προ Χριστού.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Αρχαιοτήτων και Τουρισμού της Αιγύπτου, βρέθηκαν όμορφες απεικονίσεις Ελλήνων εμπόρων που ζούσαν σε αυτή την πόλη. Κατά τις τελευταίες δυναστείες των Φαραώ, οι Έλληνες είχαν τη δυνατότητα να εγκαθίστανται στην πόλη.

«Έχτισαν τα δικά τους ιερά κοντά στον τεράστιο ναό του Άμονα. Καταστράφηκαν ταυτόχρονα και τα ερείπιά τους βρέθηκαν αναμεμειγμένα με εκείνα του Αιγύπτιου ναού», αναφέρει το Αιγυπτιακό υπουργείο.

