22.01.2022 09:53

Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη βασικός κατηγορούμενος – Tι τονίζει ο δικηγόρος της Γεωργίας (Video)

22.01.2022 09:53
mpika-23-new

Ραγδαίες αναμένεται να είναι οι εξελίξεις γύρω από την την εισαγγελική έρευνα που ξεκίνησε αναφορικά με την ύπαρξη κυκλώματος μαστροπείας, όπως τόνισε ο δικηγόρος της 24χρονης Γεωργίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θανάσης Ζιώγας στον ΣΚΑΪ, χθες κατέθεσε ο βασικός κατηγορούμενος για το κύκλωμα ο οποίος και συνελήφθη ενώ μετά από εισαγγελική παραγγελία κατασχέθηκαν το τηλέφωνο και το λάπτοπ του.

Αναφορικά με την κατάθεση της 24χρονης Γεωργίας τόνισε: «Επιβεβαίωσε την ιατροδικαστική έκθεση που αποτυπώνει βία στην Γεωργία, το κατέθεσε και υπάρχει πλήρη ταύτιση με τα ευρήματα της ιατροδικαστική έκθεση. Ό,τι κατέθεσε αποδεικνύεται και από τα μηνύματα και τις κλήσεις που έκανε μέσω του τηλεφώνου της, αυτά τα οποία κατέθεσε περί της ώρας που πήγε, έφυγε, και επέστρεψε στο πάρτι αλλά και της πρόσκλησης που έλαβε».

«Αυτό που απομένει είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, για να επικυρώσει την ιατροδικαστική έκθεση. Τότε θα αλλάξει η κατηγορία και θα ανοίξουν δυο δρόμοι: Αυτός της φυλακής για τους υπαίτιους και αυτός  της ζωής για την Γεωργία. Είδε των ζωή κατάματα ζήτησε την βοήθεια από την κοινωνία και το πέτυχε. Είναι το κορίτσι του καθενός, του δικού μας σπιτιού», δήλωσε χαρακτηριστικά

Όπως τόνισε μάλιστα, στις τοξικολογικές εξετάσεις, όπως είπε αναμένεται να βρεθεί υπνωτική ουσία από το ποτό το οποίο προσφέρθηκε στη Γεωργία: «Με το χάπι αυτό δεν καταλαβαίνεις καθόλου τι σου γίνεται όυτε μπορείς να αντιδράσεις και δεν θυμάσαι τίποτα».

