Η Ακαδημία κινηματογράφου δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του Twitter να ψηφίσουν για πρώτη φορά στα χρονικά μέσω Twitter.

Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες θα μπορούν να επιλέξουν την αγαπημένη τους ταινία στα Όσκαρ 2022, ακολουθώντας κάποια πολύ βασικά βήματα.

Πιο συγκεκριμένα, χρειάζεται να κάνουν μία σχετική δημοσίευση στο Twitter, αναφέροντας το όνομα της αγαπημένης τους ταινίας, με το hashtag #OscarFanFavorite και μάλιστα, τους δίνεται η δυνατότητα να ψηφίσουν όποια ταινία θέλουν, ανεξαρτήτως αν βρίσκεται μέσα σε αυτές που είναι ήδη υποψήφιες για Όσκαρ.

Uh, this is…something: Oscars: Twitter’s Fan-Favorite Film to Be Recognized During Broadcast – The Hollywood Reporter https://t.co/7OZyHJOrL0