Απορία και παράλληλα αρκετά σενάρια ανά την υφήλιο έχει προκαλέσει το γράμμα «Ζ» που είναι ζωγραφισμένο μέσα σε ένα λευκό τετράγωνο πάνω στα ρωσικά άρματα μάχης, φορτηγά καυσίμων και οχήματα ανεφοδιασμού, που βρίσκονται στα ουκρανικά σύνορα.

Ειδικά στα social media, εκατοντάδες χρήστες επιχειρούν να «αποκρυπτογραφήσουν» το… μεγάλο μυστικό του Κόκκινου Στρατού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι επίσημο, παρά μόνο εικασίες.

Σύμφωνα λοιπόν με τη Sun, πρόκειται για ένα ακόμη δυσοίωνο σημάδι του διαφαινόμενου πολέμου, καθώς γίνεται κατανοητό ότι τα οχήματα φέρουν αυτό το διακριτικό, για να ξεχωρίζουν από των αντιπάλων τους, «μόλις ξεκινήσει η δράση».

I wonder if the “Z” is big enough. https://t.co/jRXDKYBi9n pic.twitter.com/8XO7JvEGiK