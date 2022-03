Οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα και celebrities από όλο τον κόσμο έχουν πάρει θέση σχετικά, μέσω αναρτήσεων στα social media.

Μαντόνα, Σον Πεν, Αντζελίνα Τζολί, Χαβιέ Μπαρδέμ, Άστον Κούτσερ, Κένταλ Τζένερ και άλλα ονόματα, γνωστά παγκοσμίως, τάσσονται υπέρ της Ουκρανίας και καταδικάζουν με κάθε τρόπο την επίθεση του Πούτιν.

Πρώτος από όλους, ο Σον Πεν έδειξε έμπρακτα την στήριξή του στον λαό της Ουκρανίας όχι μόνο μέσω των media, αλλά και με την παρουσία του στην χώρα, που πλήττεται.

Actor Sean Penn arrived in Kyiv days ago to work on a documentary about the Russian invasion of Ukraine. pic.twitter.com/ijE2gQcNzt

Συγκεκριμένα, ο Σον Πεν βρέθηκε στην Ουκρανία από την πρώτη κιόλας ημέρα της εισβολής, προκειμένου να βιντεοσκοπήσει τις εξελίξεις για ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει. Στο μεταξύ όμως, η ανάγκη του ουκρανικού λαού για βοήθεια ήταν επιτακτική κι έτσι, ο ηθοποιός φόρεσε στολή παραλλαγής και έμεινε στην εμπόλεμη ζώνη, προκειμένου να συμβάλλει στον αγώνα των ουκρανικών στρατευμάτων.

Μάλιστα, έκανε και ορισμένα tweets στον προσωπικό του λογαριασμό και χαρακτήρισε τη στρατηγική του Πούτιν ένα «βάρβαρο λάθος».

Ειδικότερα, έγραψε: «Είναι ήδη ένα βάναυσο λάθος με ραγισμένες ζωές και ραγισμένες καρδιές, και αν δεν υποχωρήσει, πιστεύω ότι ο Ρώσος πρόεδρος, ο κ. Βλαντιμίρ Πούτιν θα έχει κάνει το πιο φρικτό λάθος σε βάρος ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι και ο ουκρανικός λαός έχουν αναδειχθεί ως ιστορικά σύμβολα θάρρους και αρχής. Η Ουκρανία είναι η αιχμή του δόρατος για τη δημοκρατική αγκαλιά των ονείρων. Αν της επιτρέψουμε να πολεμήσει μόνη της, η ψυχή μας ως Αμερική έχει χαθεί».

Και η Αντζελίνα Τζολί δηλώνει κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και μάλιστα, δεσμεύτηκε να βοηθήσει μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΗΕ, τους πρόσφυγες.

«Όπως πολλοί από εσάς, προσεύχομαι για τους ανθρώπους στην Ουκρανία», έγραψε η Τζολί σε ανάρτησή της στο Instagram και συνέχισε: «Μαζί με τους συναδέλφους μου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλιστεί η προστασία και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των εκτοπισμένων και των προσφύγων στην περιοχή. Έχουμε ήδη δει αναφορές για θύματα και ανθρώπους που άρχισαν να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να αναζητήσουν ασφάλεια. Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε τι θα συμβεί, αλλά η σημασία αυτού του συμβάντος – για τον λαό της Ουκρανίας και για το κράτος διεθνούς δικαίου – δεν μπορεί να παραλειφθεί».

H «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη σε ένα τόσο σημαντικό συμβάν.

Η τραγουδίστρια με μία ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε ξεκάθαρη τη θέση που πήρε, υψώνοντας το μεσαίο της δάχτυλο στον Ρώσο πρόεδρο.

Στο βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της από ένα remix του τραγουδιού της «Sorry», η τραγουδίστρια εκφράζει την υποστήριξή της στην Ουκρανία.

«Ο Πούτιν έχει παραβιάσει κάθε συμφωνία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Πούτιν δεν έχει δικαίωμα να προσπαθήσει να διαγράψει την ύπαρξη της Ουκρανίας. Σε στηρίζουμε Πρόεδρε Ζελένσκι! Προσευχόμαστε για εσάς και τη χώρα σας. Δόξα στην Ουκρανία. Δόξα στους ήρωες», γράφει στη λεζάντα, ενώ κάποια στιγμή στο βίντεο των 30 δευτερολέπτων φαίνεται μια εικόνα του δικτάτορα Αδόλφου Χίτλερ, η οποία μπερδεύεται στο πρόσωπο του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Άστον Κούτσερ, είναι κι εκείνος ένας από τους καλλιτέχνες, που υποστήριξαν δημόσια την Ουκρανία, μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων, καθώς η σύζυγός του, Μίλα Κούνις κατάγεται από τη χώρα που πλήττεται και συγκεκριμένα, από το Τσερνιβτσί.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο διάσημος ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στο Twitter και έγραψε: «Είμαι στο πλευρό της Ουκρανίας».

Την στήριξή της στον λαό της χώρας της έκανε γνωστή και η Μίλα Γιόβοβιτς. Η 46χρονη ηθοποιός σχολίασε με μία ανάρτηση την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην πατρίδα της, μετά τη ρωσική εισβολή.

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει και έχω μείνει άναυδη, προσπαθώντας να επεξεργαστώ τα γεγονότα στην πατρίδα μου, την Ουκρανία, αυτή την εβδομάδα. Η χώρα μου και οι άνθρωποί μου βομβαρδίζονται. Οι φίλοι και η οικογένεια μου κρύβονται. Το αίμα μου και οι ρίζες μου έρχονται και από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Είμαι χωρισμένη στα δύο όσο βλέπω τον τρόμο να ξεδιπλώνεται, τη χώρα μου να καταστρέφεται, τις οικογένειες να φεύγουν και τις ζωές τους να κρέμονται από καρβουνιασμένα θραύσματα γύρω τους».

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Θυμάμαι τον πόλεμο στην πατρίδα του πατέρα μου, την πρώην Γιουκοσλαβία και τις ιστορίες που λέει η οικογένειά μου για τον τρόμο και τα τραύματα που βίωσαν. Πόλεμος. Πάντα πόλεμος. Ηγέτες που δεν μπορούν να φέρουν ειρήνη. Ο ατελείωτος οδοστρωτήρας του ιμπεριαλισμού. Και πάντα οι άνθρωποι που πληρώνουν με δάκρυα και αίμα».

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ είναι κι εκείνος ανάμεσα σε όσους δείχνουν την αγανάκτησή τους για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες. Ο ηθοποιός πήρε μέρος σε διαμαρτυρία έξω από τη ρωσική πρεσβεία στη Μαδρίτη.

‘I am here to demonstrate my condemnation of the Russian Federation's warlike actions against Ukraine,’ Oscar-winning Spanish actor Javier Bardem told @Reuters at a protest outside the Russian embassy in Madrid https://t.co/PL4f1hqAlF pic.twitter.com/5qHQOeLIl9