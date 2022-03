Η Καταπactή συνεχίζει τα σεμινάρια πάνω στις ειδικότητες του θεάτρου, αυτή τη φορά με το εργαστήρι θεατρικών φωτισμών.

Στο Theater Academy της Καταπactής καταξιωμένοι καλλιτέχνες διδάσκουν την τεχνική της ειδικότητας τους και μεταδίδουν στους συμμετέχοντες την προσωπική τους εμπειρία. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ξεκινάει η δουλειά των συμμετεχόντων σε πραγματικές συνθήκες θεατρικής παραγωγής. Αναλαμβάνουν το προβλεπόμενο budget, σχεδιάζουν την παραγωγή, συνεργάζονται με τον/τη σκηνοθέτη, αλλά και τους μαθητές των λοιπών τμημάτων, υπό την διακριτική επίβλεψη των καθηγητών τους, προκειμένου να ανεβάσουν μία θεατρική παράσταση.

Λίγα λόγια για το εργαστήρι θεατρικών φωτισμών

Η Κατερίνα Μαραγκουδάκη, ίσως η πιο καταξιωμένη Lighting Designer στη χώρα μας, διδάσκει ένα πεντάμηνο εργαστήρι σχεδιασμού φωτισμών για το θέατρο. Το εργαστήρι απευθύνεται σε ηθοποιούς, σκηνοθέτες, θεατρολόγους και σε όλους όσοι θέλουν να μυηθούν στη μαγεία του φωτισμού και στις παραστατικές τέχνες και πραγματοποιείται τόσο δια ζώσης, όσο και διαδικτυακά.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν μια σειρά θεωρητικών μαθημάτων, αλλά και επισκέψεων σε παραστάσεις που έχει αναλάβει τον φωτισμό η διδάσκουσα. Μέσα από την παρακολούθηση και την παρατήρηση, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση, την οποία, στη συνέχεια, θα εφαρμόσουν δουλεύοντας σε κανονικές συνθήκες παραγωγής και σχεδιάζοντας τους φωτισμούς για τα έργα που ανεβάζει η Καταπactή στα τέλη Ιουνίου, σε συνεργασία με όλα τα άλλα τμήματά της.

Στα μαθήματα θα αναλυθούν οι παρακάτω κατηγορίες:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΑΣΗΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΩΤΟΣ – ΟΡΑΤΟ ΦΑΣΜΑ

ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ – ΣΚΗΝΗ – ΟΦΘΑΛΜΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ – ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

EΜΨΥΧΟ ΚΑΙ ΑΨΥΧΟ ΥΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ. VISUAL EFFECTS KAI FILTERS

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LIGHTING DESIGN. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ: Α) ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΧΩΡΟ, Β) TO ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΙΔΟΣ

LIGHTING PLOT- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

«Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ), ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΆΠΠΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΕΡΧΟΛΝΤ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έναρξη: Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 & κάθε Πέμπτη 19:00-21:00 στον πολυχώρο της Καταπactής και διαδικτυακά για τους εκτός Αττικής μέσω zoom.

Δηλώσεις συμμετοχής: Email: [email protected] & T.: 216 80 96 448

Στο παρακάτω link μπορείτε να ακούσετε συνέντευξη της Κατερίνας Μαραγκουδάκη σχετικά με το εργαστήριο:



Κορομηλά 19 – Αθήνα (Ν. Κόσμος)

