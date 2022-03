Τροχαίο δυστύχημα με μια νεκρή και δέκα τραυματίες σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα στον εξωτερικό χώρο ενός ελληνικού εστιατορίου της Ουάσινγκτον.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται τέσσερις τραυματίες. Πυροσβέστες και αστυνομικοί έσπευσαν στο ελληνικό εστιατόριο «Parthenon», στη συνοικία Τσέβι Τσέις, όπου ένα ασημί SUV βγήκε από τον δρόμο και έπεσε στην αυλή του.

#BREAKING #USA #DC



WASHINGTON DC: CAR CRASH WITH MASS CASUALITY!



Car crashed into a restaurant's outdoor seating Area in Washington DC, injuring at least 10 people.