Σε αγώνα για να παίξουν μεταξύ τους μπουνιές με διακύβευμα την Ουκρανία, προκάλεσε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Γράφοντας το όνομα του Βλαντιμίρ Πούτιν με ρωσικό αλφάβητο, έγραψε στο Twitter: «Προκαλώ τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε μάχη ένας εναντίον ενός», ενώ πρόσθεσε ότι το διακύβευμα είναι η «Ουκρανία».

Στο επόμενο tweet, απευθύνθηκε στον επίσημο λογαριασμό του προέδρου της Ρωσίας στο Twitter έγραψε: «Συμφωνείς με αυτόν τον αγώνα;».

