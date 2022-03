Πρόκειται για την Τσέλσι Μάνινγκ, πρώην αξιωματικό του αμερικανικού στρατού και πληροφοριοδότρια του ιδρυτή των WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ

Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία της συνέντευξής της στο Vanity Fair, η Grimes ανακοίνωσε πως χώρισε ξανά με τον Έλον Μασκ.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στο περιοδικό και μάλιστα, τότε ανακοίνωσε και τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της με τον επιχειρηματία, αλλά και την επανασύνδεσή τους.

I don’t need Starbase to be less spartan .. i was just illustrating the conditions at a point in time haha. They have a restaurant now btw

Ένα της νέο tweet όμως, αλλάζει τα δεδομένα. Συγκεκριμένα, η εκκεντρική καλλιτέχνιδα έγραψε: «Εγώ και ο E έχουμε χωρίσει από όταν δημιουργήθηκε αυτό το άρθρο, όμως είναι ο καλύτερός μου φίλος, ο έρωτας της ζωή μου και η ζωή μου και η τέχνη μου είναι αφιερωμένες τώρα στην αποστολή του. Νομίζω ο Devin πάντως έγραψε αυτό το κομμάτι της ιστορίας πολύ καλά».

Την ίδια στιγμή όμως, μία νέα σχέση της τραγουδίστριας έκανε το Twitter να «παραληρήσει».

Grimes Is Reportedly Dating Whistleblower Chelsea Manning



News of the reported relationship comes just a day after Grimes confirmed she and Elon Musk, who she shares two kids with, called it quits for a second time. pic.twitter.com/ebkfG0MoH6