Το δικό του μήνυμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία θέλησε να στείλει ο γνωστός ηθοποιός και πρώην γερουσιαστής Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Στο 9λεπτο βίντεο που μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Twitter, ο διάσημος ηθοποιός αναφέρθηκε στους λόγους που η ρωσική κυβέρνηση ξεκίνησε τον πόλεμο, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα προς τον πρόεδρο Πούτιν.

Απευθυνόμενος στους Ρώσους στρατιώτες, τόνισε: «Οι ζωές σας, τα άκρα σας, το μέλλον σας, θυσιάζονται για έναν παράλογο πόλεμο που καταδικάζεται από ολόκληρο τον κόσμο».

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος μεγάλωσε στην Αυστρία και είπε ότι ο πατέρας του είχε πολεμήσει στο Λένινγκραντ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου όπου και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της εισβολής στη Ρωσία το 1942 και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του παλεύοντας με σωματικούς πόνους και ενοχές από όσα βίωσε εκεί.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ είπε επίσης πως η «δύναμη και η καρδιά του ρωσικού λαού» τον ενέπνεε πάντα και τους προέτρεψε να μην πιστεύουν το Κρεμλίνο όταν λέει πως ο πόλεμος είναι για την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας».

Προς το τέλος του βίντεο, απευθύνεται ευθέως στον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον πρόεδρο της Ρωσίας και του λέει: «Στον πρόεδρο Πούτιν θέλω να πω το εξής: Εσύ ξεκίνησες αυτό τον πόλεμο. Εσύ οδηγείς αυτόν τον πόλεμο. Μπορείς να σταματήσεις αυτό τον πόλεμο».

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV