Ο Κρίστιαν Έρικσεν που Στις 12 Ιουνίου 2021 συγκλόνισε τον κόσμο με την κατάρρευση του στο 42΄ του αγώνα της Δανίας με την Φιλανδία για το Euro 2020, κόλλησε κορωνοϊό τις τελευταίες ημέρες αλλά κέρδισε και αυτή τη μάχη και είναι έτοιμος για την μεγάλη επιστροφή του στην εθνική Δανίας στα παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία

Ο Δανός ποδοσφαιριστής κέρδισε τη μάχη με τη ζωή, ξεπέρασε το καρδιακό επεισόδιο και στις αρχές του χρόνου επέστρεψε στις προπονήσεις.

Ο 30χρονος αγωνίζεται πλέον κανονικά στην Premier League με την φανέλα της Μπρέντφορντ ενώ πριν από λίγες ημέρες κλήθηκε για πρώτη φορά μετά από το καρδιακό επεισόδιο στην εθνική ομάδα της χώρας του.

NEWS | Christian Eriksen has been ruled out of #BrentfordFC's match against #LCFC after testing positive for COVID-19.



Saman Ghoddos has also contracted the virus.



More from @jaydmharris https://t.co/s3P3b16JHw