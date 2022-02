Μεγάλη στιγμή για τον Κρίστιαν Έρικσεν, που το περασμένο καλοκαίρι «πάγωσε» όλο τον πλανήτη όταν έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο γήπεδο. Μετά από 8,5 μήνες ο Δανός ξαναπάτησε γήπεδο!

Ο Έρικσεν είχε μείνει εκτός δράσης από τις 12 Ιουνίου του 2021 όταν και κατέρρευσε λόγω προβλήματος στην καρδιά στο παιχνίδι της Δανίας με τη Φινλανδία για το Euro.

Ο Δανός άσος κάθισε στον πάγκο της Μπρέντφορντ για το παιχνίδι με τη Νιούκαστλ και στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης πέρασε ως αλλαγή βάζοντας τέλος στον οκτάμηνο εφιάλτη.

Η στιγμή της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο:

A moment of history as Christian Eriksen returns to the field replacing Jensen. The same change that happened at Euro 2020.#BrentfordFC pic.twitter.com/xDrT2KOg2Y