Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται τον Μάιο να παρουσιάσει προτάσεις για την αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από την τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε παράλληλα στη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου με στόχο την μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από την Ρωσία.

«Εξετάσαμε διάφορες εναλλακτικές για να μετριάσουμε τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών ενέργειας στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις» επισήμανε και έκανε λόγο μεταξύ άλλων στη μειωμένη φορολογία και στο πλαφόν στις τιμές.

«Όλες οι επιλογές που παρουσιάστηκαν έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αλλά πρώτα από όλα πρέπει να δούμε τη ρίζα αυτού που προκαλεί υψηλές τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια και αυτό είναι σε μεγάλο μέρος είναι οι υψηλές και ευμετάβλητες τιμές του αερίου» υπογράμμισε η κ. Φον ντερ Λάιεν. «Καλωσορίζω το γεγονός ότι τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τη συλλογική διαπραγματευτική μας δύναμη» σημείωσε επίσης.

Last night President @ZelenskyyUa described the courage of Ukrainians who are resisting bravely.



They have the whole EU behind them.



We will step up our support to Ukraine, sharpen our sanctions and break free from Russian fossil fuels. https://t.co/7d4mzfelpP