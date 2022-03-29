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29.03.2022 20:04

Πόνος στη μέση: 5 τρόποι να προφυλαχθούμε

29.03.2022 20:04
Οσφυαλγία – Λουμπάγκο: Τρόποι αντιμετώπισης όταν τα πράγματα δυσκολέψουν (Video) - Media

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Η οσφυαλγία αποτελεί συχνότατη ενόχληση του σύγχρονου δυτικού ανθρώπου. Δείτε ποιες αλλαγές του τρόπου ζωής μπορούν να προφυλάξουν την υγεία συνολικά και τη μέση ειδικότερα

Παρόλο που δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα γονίδιά, το φύλο ή την ηλικία μας – παράγοντες κινδύνου οσφυαλγίας – μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας με τρόπους που μπορεί να μειώσουν τον πόνο ή να μας βοηθήσουν να τον αντιμετωπίσουμε καλύτερα.

Προσέξτε πώς κάθεστε

Τα επαγγέλματα που απαιτούν πολύωρο κάθισμα όπως αυτά των οδηγών μεγάλων οχημάτων είναι επιβαρυντικά για τη μέση. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για όσους κάνουν δουλειά γραφείου. Επομένως φροντίστε να μειώσετε τον χρόνο που περνάτε καθιστοί καθώς και την εργονομία της θέσης σας. Επισης αρκετές άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία αυξάνουν την πιθανότητα μελλοντικών προβλημάτων στην μέση, όπως η άρση βάρου, το τράβηγμα, το σπρώξιμο, η κάμψη, οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις και η βαριά σωματική καταπόνηση.

Επικίνδυνο κάπνισμα

Οι καπνιστές διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για πόνο στη μέση, πιθανώς επειδή το κάπνισμα καταστρέφει τα αιμοφόρα αγγεία που μεταφέρουν θρεπτικά συστατικά στη σπονδυλική στήλη. Οι καπνιστές έχουν επίσης πολύ περισσότερες πιθανότητες από τους μη καπνιστές να αναπτύξουν χρόνια οσφυαλγία. Μελέτη στις ΗΠΑ έδειξε ότι το 36,9% των σημερινών καπνιστών ανέφεραν πόνο στη μέση, σε σύγκριση με το 23,5% των μη καπνιστών – μια σημαντική διαφορά.

Ένοχο βάρος

Το αυξημένο σωματικό βάρος μας θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο για την εκδήλωση οσφυαλγίας, καθώς και για ενοχλήσεις στα γόνατα.Ενδεχομένως αυτό οφείλεται στο ότι υπερβολικό βάρος ασκεί μεγαλύτερη πίεση στη σπονδυλική στήλη σε συνδυασμό με την μειωμένη σωματική δραστηριότητα.

Η στάση του σώματος

Η κακή στάση του σώματος και το καμπούριασμα της πλάτης μπορεί να μην προκαλέσει πόνο στη μέση, ενδέχεται όμως να επιδεινώσει την ήδη υπάρχουσα ενόχληση. Επίσης βελτιώνοντας τη στάση του σώματος – όρθια ή καθιστή – θα δείτε και την οσφυαλγία να υποχωρεί.

Ψυχολογικοί παράγοντες

Το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα έχουν συνδεθεί με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης πόνου στη μέση. Οι λόγοι για αυτό δεν είναι πλήρως κατανοητοί, αλλά το βέβαιο είναι ότι καταπολεμώντας τα αρνητικά συναισθήματα θα δείτε και την σπονδυλική σας στήλη να ανακουφίζεται.

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