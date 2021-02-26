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26.02.2021 09:02

Οσφυαλγία: Πώς μπορούμε να σηκωθούμε από την καρέκλα χωρίς πόνο (Video)

26.02.2021 09:02
Οσφυαλγία: Πώς μπορούμε να σηκωθούμε από την καρέκλα χωρίς πόνο (Video) - Media

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Μόνο κάποιος που έχει υποστεί ξαφνικό «μάγκωμα» στη μέση του μπορεί να καταλάβει το μέγεθος αλλά και το είδος του πόνου. Συνήθως έχει προηγηθεί μια αθώα φαινομενικά κίνηση, που σε καμία περίπτωση δεν προϊδεάζει για το τι πρόκειται να ακολουθήσει..

Η οσφυαλγία είναι ένα πολύ κοινό σύμπτωμα. Έχει διαπιστωθεί ότι το πιο συχνό αίτιο είναι η μυϊκή καταπόνηση σε συνδυασμό με την έλλειψη φυσικής κατάστασης.

Άλλα αίτια μπορεί να είναι:

  • Η μυϊκή καταπόνηση των μυών , τενόντων και συνδέσμων που περιβάλουν την σπονδυλική στήλη
  • Φθορά στους μεσοσπονδύλιους δίσκους
  • Φθορά στις αρθρώσεις
  • Σπονδυλολίσθηση

Όταν λοιπόν μας χτυπήσει την πόρτα ο πόνος, συνήθως έχουν τέτοιο σπασμό οι Ραχιαίοι μας που για να καθίσουμε και να σηκωθούμε από την καρέκλα μας κρατάνε δύο, όσο για την αλλαγή πλευράς στο κρεβάτι είναι άπιαστο όνειρο.

Ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουμε να λειτουργούμε αυτοεξυπηρετούμενοι είναι να βρούμε τρόπους να κινούμαστε.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την χειροπράκτη Κατερίνα Μουστάκα να δείχνει πώς μπορούμε να σηκωθούμε από την καρέκλα χωρίς πόνο.

Photo by Pixabay

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