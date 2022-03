Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ τον οποίο είχαν καταλάβει μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές το βράδυ της Πέμπτης (31/3).

«Δεν υπάρχουν άλλα ξένα άτομα (στρατιώτες) μέσα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ», ανέφερε στο Facebook η ουκρανική κρατική υπηρεσία για τη διαχείριση της περιοχής του εργοστασίου.

Στο Κίεβο μεταβαίνει η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Σε ανάρτησή της στο τουίτερ αναφέρει: «Kαθ’οδόν για το Κίεβο». «Θα μεταφέρει στον γενναίο λαό της Ουκρανίας μήνυμα υποστήριξης και ελπίδας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» σημειώνει ο εκπρόσωπος της προέδρου, Γιούρι Λάας.

Παράλληλα, προσθέτει ότι λόγω της εξελισσόμενης κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή, περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμά της θα είναι διαθέσιμες τις επόμενες ώρες.

Τέλος, ο Γιούρι Λάας επισημαίνει ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλες οι πιθανές ρυθμίσεις ασφαλείας, ενώ η Ρομπέρτα Μετσόλα «ταξιδεύει μόνη της με μια ελάχιστη αντιπροσωπεία».

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ